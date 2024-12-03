القاهره - الخليج 365
مهنياً: تحية من كل قلبي لمواليد العذراء ما حدا نقدك يالك كل الدنيا عم بتكرمك كيف رح تنهي سنة 2024 فلكيا ما كان في كتير معاكسات كبيرة فقط زحل كان عم بيضايقك ويسبب تراجع وانزعاج لذلك حاول تنهي السنة بهدوء خاصة في الاسابيع الاولى من الشهر مع وجود الشمس وعطارد التراجع في القوس بالاضافة الى وجود المريخ في البيت رقم 12 بيت المتاعب والتاجيل
عاطفياً: اسبوع ايجابي ومناسب لحسم بعض المسائل وطي صفحات قديمة ويعدك كوكب الحب من برج الجدي الترابي الصديق باحتفال كبير او بمناسبة غير اعتيادية تحمل مفاجأة سعيدة وافراحا ولقاءات شخصية عائلية واجتماعية مميزة للعازب اسبوع مميز لتطوير العلاقة ووضع الاسس المتينة لإنجاحها في المستقبل
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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