القاهره - الخليج 365
مهنياً: تدخل شهرا مميزا ايجابيا يحمل طاقات حلوة ترحب بمواليد الاسد طاقات تعطيك زخم ودعم مهني معنوي صحي وعائلي كواكب كثيرة تدخل على الخط تساعدك لا يوجد معاكسات فلكية شهر ديسمبر من الاشهر الممتازة التي تساوي تاثيراتها شهر اغسطس ان وجود الشمس وعطارد في القوس في مثلث مع المريخ في برجك ما يعني ظروف فلكية واحداث مهمة ستكون بانتظارك على مختلف المستويات
عاطفياً: يكون الأسبوع غنياً بأجوائه الدافئة والرومنسية تحت تاثيرات كوكب الزهرة من برج الجدي ما يجعلك تميل إلى جو المصالحة والتناغم لا تتأخّر عن القيام بالمبادرة فظروفك وحظوظك ممتازة المناخ مناسب لتقارب القلوب للعازب, لا تخف من تحديد شعورك، ولا تتردد في الإعراب عن مشاعرك، سوف تفاجأ بردة فعل الحبيب الإيجابية بحيث تكون العلاقة الحالية في وضع مستقر
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الأسد" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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