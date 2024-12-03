توقعات مولود برج "الجوزاء" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024

مهنياً: وجود المشتري في برجك مع مثلث مع بلوتون في الدلو بالاضافة الى وجود المريخ في الاسد الصديق يجعلك ملك من ملوك الابراج نجومية واعدة تاثيرات تحمل ظروف مهمة تجعلك تتمييز عن غيرك لكن لازم تعرف عزيزي مولود الجوزاء انك تدخل في مرحلة متطلبة ما رح يكون بسهولة شهر نوفمبر مع وجود الشمس وعطارد المتراجع في القوس الذي يشكل مربعات مع زحل ونبتون في الحوت ما يجعلك تواجه عقبات كبيرة فترة متطلبة تطلب منك الجهوزية التامة الشغل من كل قلبك المرونة تخلصك من المآزق

عاطفياً: يحتفظ القدر لك بتطورات مفرحة تعيد اليك الكثير من الاتزان والثقة مع وجود الزهرة في برج الجدي الترابي الذي يحمل معه عواطف ومشاعر رقيقة ولطيفة وقد تتحول علاقة صداقة الى علاقة اكثر عمقاً ويكون القلب سعيداً وقد تفرح لخبر سار تكون جذاباً ونشيطاً وقد تشهد حياتك العائلية حدثا مفرحا للعازب يتحدث كوكب الزهرة عن تعارف او لقاء او تطور مفاجىء فالمعنويات مرتفعة جداً وطاقاتك كبيرة توظفها في سبيل التقرب من الحبيب