توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024

مهنيا: مغروم عشقان بتستاهل كل الخير بيلبقلك العز انت ابن عز في هذا الشهر الاخير من السنة الذي يحمل ايجابيات وحماسة شهر حافل بالنشاطات القادمة من كوكب الزهرة في برجك زحل يتقدم في الحوت اجمل موقع حظ بالكون ما يجعلك من الابراج الاكثر حظا مبروك عليك التي تعطيك حماسة تفاؤل لكن ايضا ستعيش بعض العقبلا من الشمس وعطارد في القوس من البيت رقم 12 بيت الخلافات والمشاكل تاخير عراقيل ابتعد عن المشاكل فكر بحالك اكثر

عاطفياً: تعيش اوقاتا حالمة على الصعيد الشخصي وتعرف تطوراً مهماً تحميك تاثيرات كوكب الزهرة في برجك ويراعي اوضاعك وقد تطل على لقاء غني واستثنائي يرضي طموحك ويحمل اليك الهدايا والمفاجآت العاطفية والاوقات السعيدة للعازب وجود كوكب الحب في برجك يجعلك تعيش حبا وانفعالات وفرحة وتمارس جاذبية بثقة عالية بالنفس