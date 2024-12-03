القاهره - الخليج 365
مهنياً: رح تنهي السنة مع الشهر 12 ديسمبر الذي يتميز بوجود الشمس وعطارد في برج القوس الناري بالاضافة الى قمر جديد يوم الاحد في القوس مرة واحدة باسنة يكون القمر جديد في القوس شهر هو نهاية لسنة كانت لا باس بها كنت افضل من غيرك تنهي السنة المتطاع بطريقة جيدة بقدر المستطاع والخبر اللاجمل وجود زحل ونبتون في الحوت مثلثات فلكية حلوة مع برجك اجمالا مفروض تكون الصورة حلوة عليك بشكل عام اسبوع بيحمل اخبار طيبة
عاطفياً: حاول ان تستجمع شجاعتك لتعترف بأخطائك ولتتدارك الامور وحاول ان تقدم بعض التنازلات من اجل ارضاء الشريك خاصة مع وجود كوكب الزهرة كوكب الحب في مواجهة برجك من برج الجدي يسبب لك سؤ تفاهم ومزاج متقلب للعازب إياك التهور في إطلاق الاحكام، إذ يجب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار أن جوّك الخاص ليس صافياً
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "السرطان" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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