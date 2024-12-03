القاهره - الخليج 365
مهنياً: بداية شهر جديد يكون مركز انطلاقة فتكون زعيم الابراج القائد بامتياز ملك بكل معنى الكلمة يحمل خير وبركة على مختلف الاصعدة تاثيرات فلكية داعمة بشكل خاص من الكواكب النارية تتربع بديارك كاريزما طلة حلوة الشمس وعطارد المتراجع في القوس المريخ في الاسد والمشتري في الجوزاء
عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم اياك ان تظهر غضبك او القاء الاتهامات جزافا على الشريك اذا شعرت بالتوتر والانفعال تمالك نفسك وامتنع عن توجيه الملاحظات او الكلام الجارح للعازب وجود كوكب الزهرة في برج الجدي في مواجهة مع برجك يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة تسبب لك القلق والاحباط.الاسبوع المقبل افضل فقط انتظر
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.