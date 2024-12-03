توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024

مهنياً: بداية شهر جديد يكون مركز انطلاقة فتكون زعيم الابراج القائد بامتياز ملك بكل معنى الكلمة يحمل خير وبركة على مختلف الاصعدة تاثيرات فلكية داعمة بشكل خاص من الكواكب النارية تتربع بديارك كاريزما طلة حلوة الشمس وعطارد المتراجع في القوس المريخ في الاسد والمشتري في الجوزاء

عاطفياً: قد تتدهور العلاقة مع الشريك وتصل الامور الى حافة الهاوية بسبب عدم التفاهم اياك ان تظهر غضبك او القاء الاتهامات جزافا على الشريك اذا شعرت بالتوتر والانفعال تمالك نفسك وامتنع عن توجيه الملاحظات او الكلام الجارح للعازب وجود كوكب الزهرة في برج الجدي في مواجهة مع برجك يجعل الاوضاع العاطفية والعائلية دقيقة تسبب لك القلق والاحباط.الاسبوع المقبل افضل فقط انتظر