توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 30 تشرين الثاني إلى الجمعة 06 كانون الأول 2024

مهنياً: شهر كتير حلو يساعدك حتى تكون النجم في محيطك يعطيك حقك وحبة مسك مفاوضات مالية ربح ميدالية او تخرج نوعية وقت ممتازة لا يوجد سلبيات من الابراج المحظوظة ما في شي مسكر في وجهك المشتري في الجوزاء يساعدك ويعطيك قدرة على التقدم امور مسهلة انشراح ومصالحات فقط انتبه من المريخ في الاسد الذي يسبب لك بعض التسرع لا تتسرع حتى لا تندم

عاطفياً: لا يزال وجود كوكب الحب في برج الجدي المعاكس والمواجه لبرجك يشوش عليك الاجواء العاطفية والعائلية ما يجعل الأجواء مشحونة بالتوتر لذلك تجنب كل ما قد ينعكس سلبًا عليك ويدفعك إلى التصرّف بعدائية وتهوّر للعازب قد تمر حياتك الشخصية بتجربة ومعاناة قد تتلقى خبرا سيئا يتعلق بالحبيب