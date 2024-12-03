كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - موسم الاحتفالات هو الوقت المثالي للعلامات التجارية لتطلق أفضل مجموعات هدايا المكياج، والتي غالباً ما تتضمن منتجاتها الأكثر شهرة. سواء كنت تبحثين عن أحمر شفاه مات رائع، أو أحمر خدود عصري، أو لوحة ظلال عيون مذهلة، فإن هذا الوقت من العام هو الفرصة المثالية للتسوق لأفضل مستحضرات المكياج وتجربة بعض المستحضرات الجديدة الممتعة سواء أكانت لك، أو لمحبينك.

وفيما يلي، نقدم لك باقة مميزة من أفضل مجموعات هدايا مكياج لتخصّي محبينك بها في موسم الاحتفالات.

مجموعة Charlotte's Lucky Chest of Beauty Secrets من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury

مجموعة Charlotte's Lucky Chest of Beauty Secrets من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury

مجموعة "Charlotte's Lucky Chest of Beauty Secrets" من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury تستحق مكاناً مهماً في قائمة هدايا الاحتفالات الخاصة بك. تحتوي هذه المجموعة على باقة من منتجات المكياج الشهيرة من العلامة، مثل Beauty Light Wand، ورذاذ التثبيت Airbrush Setting Spray، قلم الشفاه Pillow Talk، ماسكارا Push Up Lashes، والعديد من المنتجات الأساسية الأخرى التي لا غنى عنها.

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مجموعة Armani Beauty الجمالية

مجموعة Armani Beauty الجمالية

هذه الباقة الفاخرة من أرماني بيوتي Armani Beauty مليئة بثمانية منتجات مكياج بحجم كامل و15 منتجاً بحجم السفر، وهي منتجات ستستخدمينها طوال العام الجديد. بالإضافة إلى مستحضرات Lip Power وLip Maestro المفضلة، سيفتح أحباؤك أيضاً منتجات مميزة للوجه والعينين مثل ظلال العيون السائلة، قلم العيون Smooth Silk، وأنبوب ماسكارا Eyes to Kill.

مجموعة The Gorgeous Grocer من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

مجموعة The Gorgeous Grocer من بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics

أخذت بنفت كوزمتكس Benefit Cosmetics مهمة التسوق لموسم الاحتفالات إلى مستوى جديد مع المجموعة المبتكرة التي تأتي بتصميم مستلهم من عربة التسوق. تتضمن هذه المجموعة العديد من منتجات المكياج الشهيرة من العلامة، مثل Porefessional Primer و Benetint Lip and Cheek Stain، إلى جانب بعض مستحضرات العناية بالبشرة المغرية.

مجموعة 24K من ماك كوزمتكس MAC Cosmetics

مجموعة 24K من ماك كوزمتكس MAC Cosmetics

مجموعة محدودة الإصدار ماك كوزمتكس MAC Cosmetics تحتوي على باقة من المنتجات الاحترافية لتكملة روتين المكياج الخاص بك. بالإضافة إلى ستة اختيارات لتحديد الشفاه، من بينها Prep and Prime Lip وقلم الشفاه، وأحمر الشفاه Lipglass المحبوب، وMACimal Silky Matte Lipstick، سيكتشف المستفيدون أيضاً المنتجات الأكثر شهرة للعيون والحواجب والرموش.

مجموعة Dazzle & Glow من بوبي براون Bobbi Brown

مجموعة Dazzle & Glow من بوبي براون Bobbi Brown

إذا كنت تبحثين عن تجديد مستحضرات المكياج الأساسية، فهذه هي فرصتك للحصول على 12 منتجاً من مستحضرات بوبي براون Bobbi Brown الشهيرة. جربي منتجات أيقونية تتراوح بين العناية بالبشرة والمكياج، مثل Vitamin Enriched Face Base، ونسخة بحجم كامل من Long-Wear Cream Shadow Stick التي لا غنى عنها.