قبيل انطلاقه.. تسريحات شعر مميزة تألقت بها نجمات مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته السابقة



كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 08:53 صباحاً - تفصلنا أيام قليلة عن حفل افتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي 2024 بدورته الرابعة، المزمع إقامتها من 5 إلى 14 ديسمبر الحالي، في مقر المهرجان الجديد والنابض بالحياة في "البلد" جدة التاريخية، إحدى المناطق المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وبعد نجاح المهرجان بشكل كبير في دوراته الثلاث الماضية، ستزخر الدورة الجديدة منه بعروض سينمائية مهمة وورش عمل فعالة بمشاركة نجوم ونجمات من مختلف دول العالم، إضافة إلى أهم شركات الإنتاج الفنية، من دون أن ننسى فعاليات السجادة الحمراء التي ستحتضن إطلالات النجمات الجمالية التي ستبهر الأنظار كالعادة.

وهنا نعود بالذاكرة إلى باقة تسريحات شعر مميزة تألقت بها النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الماضية.

فاي فؤاد بتسريحة الشعر المبلل المنسدلة

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كانت للممثلة فاي فؤاد إطلالات جمالية أنثوية آسرة تألقت بها على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، وفي واحدة من أجمل إطلالاتها تألقت بتسريحة الشعر المبلل المنسدل مع الغرة المسحوبة بشكل مصقول إلى الخلف، وهي تسريحة عصرية أنيقة ومميزة، أبرزت ملامح وجهها الجذابة ومكياجها الساحر، الذي جاء مرتكزاً على ظلال العيون الدافئة مع الأيلاينر الأسود الذي غمر الجفون والرموش المستعارة البارزة جداً. وأتبعته بأحمر الشفاه المخملي باللون البرغندي الغامق.



سمية رضا بتسريحة شعر نصف المرفوع بأسلوب الكعكة

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كذلك، تألقت الممثلة سمية رضا بإطلالات جمالية ملفتة لفتت الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، وفي إحدى إطلالاتها، تألقت بتسريحة شعر عصرية وجذابة، إذ اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوعة بأسلوب الكعكة، مع إسدال الغرة على طول شعرها المفعمة بالحيوية واللمعان الطبيعية. ونسقت مع تسريحتها مكياج عيون لامعاً باللون الزهري الفاتح مع الرموش البارزة وأحمر الشفاه النيود، ومكياج البشرة الخفيف الذي سيطرت عليه النغمات الوردية المشرقة.

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إشراق مطر بتسريحة الشعر الكيرلي المرفوعة

إشراق مطر- تصوير عدنان مهدلي خاص لسيدتي



بدورها، تألقت الممثلة إشراق مطر في واحدة من إطلالاتها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الثالثة، بتسريحة الشعر الكيرلي المرفوع، مع الغرة المسحوبة إلى الخلف وخصلات الشعر الكيرلي المنسدلة على جانبي الوجه، وهي تسريحة شعر شبابية منحتها إطلالة حيوية لافتة. واعتمدت إلى جانبها مكياج عيون جذاباً ارتكز على ظلال العيون اللامعة باللون الذهبي الوردي، فوق الجفون العلوية وعلى منبت الجفون السفلية، مع الكحل الأسود العربي على كامل العين مع الطرف المقوّس عند الزاوية الخارجية للعين، إلى جانب الرموش الطويلة وأحمر الشفاه البرغندي الداكن، والبلاش البرونزي الذي منح وجهها توهُّجاً طبيعياً.

عليا بهات بتسريحة الكعكة المنخفضة مع الخصلات الأمامية المنسدلة

عليا بهات Alia Bhatt-تصوير علي خمج خاص لسيدتي

من جهتها، خطفت الممثلة الهندية ذات الملامح الطفولية الساحرة، عليا بهات Alia Bhatt، الأنظار في إطلالة أنثوية لها على هامش إحدى فعاليات البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023، إذ اختارت تسريحة الكعكة المنخفضة مع خصلات الشعر المموجة المنسدلة على جانبي الوجه، فأبرزت جمال وجهها ومكياجها الناعم، الذي جاء مرتكزاً على ظلال العيون المحايدة الغامقة فوق الجفون العلوية والكحل الأسود عند زوايا العين الخارجية، إلى جانب مكياج بشرة متوهج وإشراقة، وأحمر الشفاه باللون النيود الناعم.

أمينة خليل بتسريحة الكعكة العالية المصقولة مع الغرة الريترو

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بدورها، زينت الممثلة أمينة خليل بإطلالاتها الجمالية الرائعة السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023، فتنوعت بين تسريحات الشعر المنسدلة والمرفوعة وأساليب المكياج المتألقة بألوانها المختلفة، فأسرت الحضور برقيّها. وفي واحدة من إطلالاتها الجمالية الساحرة، تألقت بتسريحة الكعكة العالية المصقولة مع الغرة الجانبية المسحوبة بأسلوب الريترو، ونسقت معها مكياج عيون جذاباً أبرز عينيها العسليتين، وقد جاء بنغمات دافئة وأخرى لامعة ومشرقة مع أحمر الشفاه المشمشي اللامع ومكياج البشرة المتألقة بالنغمات البرونزية المتوهجة.

لجين عمران بتسريحة ذيل الحصان العالية الويفي

لجين عمران- تصوير علي خمج خاص لسيدتي



أما الإعلامية لجين عمران فأبهرت الحضور بإطلالات عدة اعتمدتها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023 بدورته الثالثة، لا سيما تلك التي اختارت فيها تسريحة شعر بأسلوب ذيل الحصان الويفي العالي مع الغرة العالية المسحوبة إلى الوراء. ونسقت معها مكياجاً للعيون تميّز بالدفء والنعومة، تمّ فيه استخدام ظلال العيون باللون البني الفاتح المات على الجفون العلوية والسفلية. وأبرزت وجنتيها ببلاشر باللون الوردي؛ ما عزّز من إشراقة وجهها. أما أحمر الشفاه فاعتمدته باللون النيود الوردي المات.