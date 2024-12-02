الامارات | متى تكون غسالة الملابس مصدراً للعدوى؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر غسالة الملابس مساعدا لا غنى عنه في غسيل الملابس والحفاظ على نظافتها. ولكن البعض يعتقدون أن هذا الجهاز قد يكون مصدرا لعدوى خطيرة.

وتشير الدكتورة يكتيرينا بارانوفا، إلى أن أحد الأسباب الأكثر انتشارا للعدوى المرتبط بغسالة الملابس هو خلل في منظم درجة الحرارة، ما يسبب عدم تسخين الماء إلى الدرجة المطلوبة. وهذا يخلق ظروفا مثالية لنمو البكتيريا والعفن. لذلك فإن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف منظومة المناعة معرضون بشكل خاص لمثل هذه العدوى.

ووفقا لها، تعتبر الحشية المطاطية الموجودة حول باب الغسالة مكانا آخر تتجمع فيه الجراثيم، حيث يمكن على الرغم من التنظيف المنتظم، أن تتراكم البكتيريا والعفن وحتى عدوى فطرية خطيرة مثل داء الرشاشيات.

وتشير الطبيبة، إلى أن استخدام المواد الكيميائية العدوانية لتطهير الغسالة ليس حلا لأن الاستخدام المفرط لهذه المنتجات يؤدي إلى تطور البكتيريا المقاومة لها - بكتيريا خارقة، التي لا تتأثر بها لذلك يمكن أن تشكل خطرا صحيا جسيما.

ولمنع خطر الإصابة بالعدوى المرتبطة بالغسالة وفقا لها، يجب تنظيف وإجراء صيانة منتظمة- فحص الحشية المطاطية بحثا عن العفن والبكتيريا، واستخدام دورات غسيل ذات درجة حرارة عالية لقتل البكتيريا ومنع نموها، وتهوية الغسالة‎، مع ترك الباب ودرج المنظفات مفتوحا بعد الاستخدام. ويؤدي تجاهل هذه الاحتياطات إلى مشكلات صحية خطيرة.