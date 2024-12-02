الامارات | طريقة لتخفيض الوزن دون إجهاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر معظم الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد ويتطلب عملهم الوقوف المستمر بالثقل والتعب والألم في الركبتين والظهر في نهاية اليوم. فكيف يمكن تخفيف حالتهم؟.

تقدم الدكتورة سفيتلانا تروفيموفا عالمة الشيخوخة لهؤلاء الأشخاص نصيحة بسيطة لتحسين حالتهم.

ووفقا لها، عند الشعور بالألم في الساقين ومفصل الركبتين من الضروري التفكير باتباع تغذية صحية لأنه غالبا ما تظهر هذه الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد، والتخلص منه يمكن بتقليل كمية الطعام التي يتناولها في الوجبة.

وتقول: "توجد طريقة بسيطة جدا للتخلص من بضعة كيلوغرامات، حيث لا يتطلب من الشخص سوى تقليل حصته اليومية من الطعام بنسبة 20 بالمئة، ولكن يجب أن يكون هذا بصورة منتظمة ومستمرة. وبعد ذلك لن يكون هناك أي ضغط على الجسم، كما هو الحال مع هذه الأنظمة الغذائية الجديدة لإن فقدان الوزن يساعد على تخفيف الشعور بالألم".

ووفقا للدكتور سيرغي أغابكين، يحتوي الطعام اليومي للشخص العادي على 2500 سعرة حرارية، أي أن 20 بالمئة تعادل 500 سعرة حرارية. ويعني هذا فقدان 70 غراما من الدهون يوميا، أي حوالي 2 كغ في الشهر أو 24 كغ في السنة.