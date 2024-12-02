الامارات | راغب علامة وفايز السعيد يغنيان للإمارات في عيد اتحادها الـ 53

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاجأة فنية قدّمها الفنانان الإماراتي فايز السعيد، واللبناني راغب علامة، في برنامج «إكس فاكتور دبي» على شاشة تلفزيون دبي، أمس، حيث غنّيا أغنيتين جديدتين هنّآ فيهما دولة الإمارات وشعبها بعيد الاتحاد الـ53.

ويواصل الموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور دبي» رحلة تألقه على شاشة تلفزيون دبي، وسط أجواء من المنافسة والتحدي التي تشهدها حلقات البرنامج، الذي يعدّ من أهم وأكبر البرامج الغنائية في المنطقة العربية، ويجمع نخبة من أصحاب المواهب الغنائية العربية الذين يطمحون إلى الحصول على لقب البرنامج، ويعكس هذا النجاح جهود مؤسسة دبي للإعلام الهادفة إلى الارتقاء بقطاع الموسيقى في دبي، والإسهام في تطوير الكفاءات الموسيقية العربية والمحلية، وتحقيق رؤى دبي الهادفة لأن تكون عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول 2026.

ومع انطلاق العروض المباشرة للبرنامج من استوديوهات دبي للإعلام، يخوض المشاركون فيه تجربة فريدة من التدريبات والمنافسة القوية، أملاً في الوصول إلى اللقب، ويأتي ذلك في وقت اختار كل عضو في لجنة التحكيم مجموعته من أصحاب المواهب، الذين صُنّفوا إلى ثلاث فئات: فئة الثنائي أو الفرق الغنائية، وفئة 25 سنة فما فوق، وفئة 24 سنة فما دون، حيث سيتولى كل عضو مهمة الإشراف على مجموعته، من حيث تطوير أدائها وصقل مهاراتها الغنائية والموسيقية، وتمكينها من التحكم في الطبقات، وقوة الصوت والغناء وتشجيعها على تقديم أفضل ما لديها خلال منافسات البرنامج.

ويضم فريق الفنان اللبناني راغب علامة مجموعة من المواهب المميزة، التي تشمل: بنات الهاشم الحاصلة على بطاقة (X Card) الذهبية، وعبدالعزيز علي، وعبادي اليماحي الذي يعد أصغر موهبة مشاركة في البرنامج، وإبراهيم من العراق، وأماندا معلوف، وإسراء سعيدة، وروان من مصر، أما الفنان الإماراتي فايز السعيد فقد اختار هاشم الرقاد الحاصل على بطاقة (X Card) الذهبية، إلى جانب بسام أحمد، ومجيد خالد، وشادي الشمالي، وحور عبدالله، وعلي حسن، وحلا طراد، في حين ستتولى الفنانة العراقية رحمة رياض الإشراف على المشاركين: نايف الدالي الحاصل على بطاقة (X Card) الذهبية، وزينب عثمان، وحبيبة سعيد، وريان جيرة، وعبدالرحيم الحلبي، ومنير زايد، وناصر المشاري.

تهنئة بعيد الاتحاد

تهنئة خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، وجّهها أعضاء لجنة التحكيم في برنامج «إكس فاكتور»، حيث فاجأ السوبر ستار راغب علامة جمهور البرنامج بتقديم أغنية خاصة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، حملت عنوان «يا شعب زايد»، من ألحان سفير الألحان فايز السعيد، واصفاً الإمارات بمحط أنظار العالم، وقِبلَة من افتقد الأمان والأمل في بلاده، في الوقت الذي حرص النجم الإماراتي فايز السعيد من جهته، على تقديم أغنية خاصة بهذه المناسبة من كلمات الشاعر ذياب بن غانم المزروعي وألحانه، أما النجمة العراقية رحمة رياض فتوجهت بالتهنئة والتحية إلى شعب الإمارات، قائلة: «كل عام وأنتم بخير، والله يديم عليكم الأمن والأمان، وأنا سعيدة للغاية ومحظوظة بالمشاركة في هذا المناسبة المهمة».

منافسات بالجملة

أولى حلقات المرحلة النهائية من الموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور»، شهدت استبعاد ثلاثة مشاركين من المتأهلين عن المجموعات الثلاث، في الوقت الذي شهدت الحلقة انضمام الإعلامي الإماراتي، عمار آل رحمة، إلى جانب الإعلامية الإماراتية شيمة، وشهد فريق مواهب الفنان راغب علامة، تنافس المشاركين الأربعة المتأهلين إلى هذه المرحلة، حيث قدّم المشارك عبدالعزيز علي من السعودية أغنية «الفاتنة» لماجد المهندس، بأداء غير مقنع بحسب آراء أغلبية أعضاء لجنة التحكيم، فيما استطاع المشارك إبراهيم من العراق نيل إعجاب لجنة التحكيم، من خلال أداء متمكّن لأغنية «مكانك خالي» لمحمد عساف، وصولاً إلى فريق «بنات الهاشم» من لبنان، الذي نجح في إشعال منافسات الحلقة، عبر تقديم أغنية «اللي تمنيته» لنوال الزغبي، توازياً مع النجاح اللافت الذي حققته المشاركة المصرية روان الثلاثي، في تقديم أغنية «طب وأنا مالي» لوردة الجزائرية، التي استحقت عنها إشادة خاصة من أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

وفي المقابل، افتتح المشارك ريان جريرة من سورية، منافسات فريق رحمة رياض، عبر أداء أغنية «شو رأيك» لوائل كفوري، فيما حملت المشاركة المصرية حبيبة نسيم، لجنة التحكيم والحضور إلى أجواء خاصة من الحنين والفقد، وذلك بعد تقديمها أغنية «مش كل حب» للتونسية ذكرى، واستذكارها شقيقتها الراحلة التي دأبت على تحفيظها الأغنية.

من جهته، نجح المشارك الكويتي، ناصر المشاري، في لفت انتباه أعضاء لجنة التحكيم عبر أداء مقنع لأغنية «صدقيني» لرابح صقر، بينما اختتم المشارك السوري عبدالرحيم الحلبي منافسات المجموعة عبر أغنية «طاير يا هوى» لمحمد رشدي.

أما فريق فايز السعيد فشهد في البداية تجربة المشاركة السعودية، حور عبدالله، التي أدت أغنية «ما في أحد مرتاح» لعبدالله الرويشد، فيما قدّم المشارك الإماراتي، علي حسن، أغنية تراثية حملت عنوان «يا منيتي»، وصولاً إلى المشارك السعودي مجيد خالد، والمشارك الأردني هاشم الرقاد الذي اختتم حلقة المنافسات بأغنية «ما عاد بدري» لمحمد عبده.

قرارات مصيرية

ومع انتهاء تجارب أداء المشاركين جاء قرار لجنة التحكيم قاطعاً هذه المرة، وقاضياً باستبعاد مشارك واحد من كل فئة، إذ قرر راغب علامة إقصاء المشارك السعودي عبدالعزيز علي من حلبة منافسات الحلقات المقبلة، فيما قررت رحمة رياض إقصاء المشارك السوري ريان جريرة، أما فايز السعيد فانحاز لاستبعاد المشارك الإماراتي علي حسن.

دعوة للجمهور

أعلنت شيمة، في نهاية الحلقة، أنه انطلاقاً من الأسبوع المقبل، ستتم دعوة الجمهور للانضمام إلى متابعة الحلقات المباشرة للبرنامج من «فستيفال سيتي مول»، وذلك بشراكة مع «مهرجان دبي للتسوق» في نسخته الـ30 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ابتداء من الثامن من ديسمبر إلى 12 يناير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، بمشاركة المتأهلين التسعة، حيث ستسهم هذه العروض في إضافة طابع احتفالي مميز لأجندة المهرجان الغنية بالتجارب المذهلة، التي ستستمر على مدار 38 يوماً في كل أرجاء دبي.

. راغب علامة غنّى «يا شعب زايد» واصفاً الإمارات بمحط أنظار العالم، وبقِبلَة من افتقد الأمان والأمل.

. رحمة رياض: كل عام وأنتم بخير، والله يديم عليكم الأمن والأمان.