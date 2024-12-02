الامارات | مهرجان عيد الاتحاد ينطلق اليوم في تل مرعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليوا الرياضي انطلاق مهرجان عيد الاتحاد في منطقة ليوا بالظفرة في تل مرعب، اليوم، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، وذلك ضمن احتفالات النادي بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وتتضمن فعاليات المهرجان أجندة حافلة بالأنشطة والعروض المبهرة، التي تستقطب محبي الرياضات الاستعراضية والمغامرات الصحراوية، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 متسابق في الاستعراضات الحرة والرملية، التي تعد من أبرز برامج المهرجان.

ويشهد تل مرعب حالياً تجهيزات مكثفة من قِبل نادي ليوا الرياضي، لضمان تقديم تجربة استثنائية للحضور، حيث يُتوقع أن يستقطب المهرجان آلاف الزوار من مختلف دول العالم.