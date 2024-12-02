لايف ستايل

الامارات | مهرجان عيد الاتحاد ينطلق اليوم في تل مرعب

0 نشر
الظفرة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان عيد الاتحاد ينطلق اليوم في تل مرعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليوا الرياضي انطلاق مهرجان عيد الاتحاد في منطقة ليوا بالظفرة في تل مرعب، اليوم، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، وذلك ضمن احتفالات النادي بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وتتضمن فعاليات المهرجان أجندة حافلة بالأنشطة والعروض المبهرة، التي تستقطب محبي الرياضات الاستعراضية والمغامرات الصحراوية، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 300 متسابق في الاستعراضات الحرة والرملية، التي تعد من أبرز برامج المهرجان.

ويشهد تل مرعب حالياً تجهيزات مكثفة من قِبل نادي ليوا الرياضي، لضمان تقديم تجربة استثنائية للحضور، حيث يُتوقع أن يستقطب المهرجان آلاف الزوار من مختلف دول العالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements