الامارات | صدور مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.

ووفقاً للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، سحب وفقد الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.