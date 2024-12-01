لمناسبة اليوم الوطني الإماراتي.. مكياج ناعم من وحي النجمات الإماراتيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - تشتهر النجمات الإماراتيات بأناقتهن اللافتة، وإطلالاتهن الجمالية الآسرة، التي تجمع بين الأناقة والبساطة، ما جعلهن مصدر إلهام لعاشقات الموضة والجمال، اللواتي يبحثن عن أحدث صيحات المكياج وتسريحات الشعر في العالم العربي، حيث يُتقن فن إبراز جمالهن الطبيعي بصيحات مكياج ناعمة وعصرية، تتسم بالتركيز على البشرة النظيفة والمشرقة، مع استخدام ألوان هادئة تلائم كافة المناسبات.

"الخليج 365" تستعرض لكِ، لمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، أجمل أساليب مكياج ناعم من وحي النجمات الإماراتيات، لتستوحي صيحة المكياج التي تُعبّر عن شخصيتك وتُرضي ذوقك. من النجمة أحلام، التي لا تتوانى عن مواكبة الصيحات الجمالية المميزة التي تطغى عليها الفرادة والتميز، لا سيما تلك التي تمنح العيون قوةً وعمقاً، والنجمة بلقيس فتحي، بمكياجها الذي يجمع بين الظلال البنية والشفاه النيود، ومهيرة عبدالعزيز التي تُلهم متابعيها بمكياج ناعم وبسيط ومثالي للإطلالات النهارية، الى الإعلامية رؤى الصبان التي تبرز ملامحها بأجمل أساليب المكياج الراقية المواكبة لصيحات المكياج الناعمة والهادئة.

أحلام بمكياج عيون سموكي خفيف

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لطالما لفتت النجمة الإماراتية المتجددة أحلام، الأنظار بإطلالاتها الجمالية المميزة، حيث تميل إلى اعتماد أساليب مكياج متنوعة تبرز جمال ملامح وجهها، لا سيّما في صيحات مكياج العيون؛ حيث تُفضّل ألوان المكياج الترابية، التي تلائم لون بشرتها السمراء وشعرها الأسود، فنراها تعتمد ظلال العيون بدرجات ترابية. إضافة إلى اعتمادها المكياج السموكي مع رموش كثيفة، لتوسيع شكل عينيها بأسلوب جذّاب ولافت. ففي إحدى إطلالاتها، اعتمدت مكياج عيون مميزاً جاء مرتكزاً على ظلال العيون بتدرجات الألوان الترابية الهادئة، على كامل الجفون الثابتة، ودمجها مع ظلال العيون بدرجات أغمق عند الطرف الخارجي للجفون وزوايا العين الخارجية، إلى جانب الرموش المكثفة بالماسكرا والكحل الأسود لتحديد عينيها. أما أحمر الشفاه فقد تم اعتماده باللون الوردي الخاف بصيغة المات.

رؤى الصبان بمكياج نيود ناعم

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تتمتع الإعلامية رؤى الصبان بملامح جذابة تبرزها بأجمل أساليب المكياج الناعمة والهادئة، حيث نادراً ما نراها تلجأ إلى ألوان المكياج القوية والبارزة، وتميل إلى ألوان المكياج النيود بتدرجاتها المختلفة، حيث تعتمده في الكثير من إطلالاتها، كونه يتناغم مع بشرتها ويمنحها إشراقةً طبيعيةً. فإذا كنت من محبات المكياج الناعم، فلا تترددي في أن تستوحي مكياجك في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي من مكياج رؤى الصبان. من خلال تغطية خفيفة للبشرة، للحفاظ على ملامحك الطبيعية، وتطبيق ظلال العيون بيج على الجفن العلوي وصولاً الى منطقة تحت الحاجبين، ورسم خط كحل أسود ناعم ورفيع يمتد من مدمع العين وحتى الحدود الخارجية للعين. إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وامنحي وجهك الإشراقة والتوهج باستخدام القليل من البلاشر الوردي على أعلى الخدين، وطبقي أحمر الشفاه باللون الزهري الناعم.

مهيرة عبدالعزيز بمكياج عيون بالكحل الأبيض

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استطاعت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز خلق بصمة جمالية خاصة بها، ما جعلها مصدر إلهام للموضة والجمال. فهي تحرص على مواكبة أبرز اتجاهات صيحات المكياج العصرية واللافتة بمختلف أشكالها وألوانها، لتحقق بذلك نقلةً نوعيةً في إطلالتها. ولعلّ أبرز صيحات المكياج التي اعتمدتها في إحدى إطلالتها، صيحة الكحل الأبيض الذي عزز من جمال نظرتها. بإمكانك اعتماد هذه الصيحة في اليوم الوطني الإماراتي، لإطلالة ناعمة ولافتة في الوقت نفسه على طريقة مهيرة عبدالعزيز، وذلك من خلال رسم خط من الكحل الأبيض على طول منبت الرموش العلوية والسفلية، إلى جانب تطبيق خط رفيع من الأيلاينر الأسود على طول خط الجفون العلوية، مسحوباً إلى نهاية زاوية العين الخارجية بأسلوب مجنح. وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. وإنهاء المظهر الجمالي، بضربات خفيفة من البلاشر الوردي الخافت، وأحمر الشفاه باللون النيود الطبيعي.