الامارات | مهووس ينفق على مؤثرة اجتماعية نصف مليون دولار كي تناديه "أخي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أقدم رجل صيني مهووس بمؤثرة شهيرة على إنفاق مدخرات عائلته وسرقة مئات الآلاف من الدولارات فوقها، لإرسالها إلى المرأة الناشطة على منصات البيع والتأثير.

وذكرت صحيفة South China Morning Post، أن الرجل الذي يحمل لقب هونغ أصبح بشكل تدريجي مفتوناً بمقدمة بث مباشر، وانتهى به الأمر إلى استنزاف مدخرات عائلته الكاملة والسرقة لإرسال النقود لها.

وقالت الصحيفة أن الرجل لجأ إلى تناول الكعك المطهو ​​على البخار بعدما أرسل كل ما لديه من مال للمؤثرة التي لم يتم الكشف عن هويتها.

وفي النهاية، قامت أسرته بقطع إمكانية وصوله إلى المال، ما دفع الرجل المهووس للسرقة، مستغلا قيامه بأعمال للأسرة تشمل تسليم مواد ونقلها فقام ببيع مواد نحاس وبيع مواد أخرى لمحطات إعادة تدوير النفايات.

وعندما اختفت كمية كبيرة من النحاس، اتصل أحد المصانع بالشرطة، وانتهى الأمر بهونغ بتسليم نفسه. وعندما أظهرت السلطات أن لديها أدلة على معاملاته المالية، اعترف هونغ بارتكاب 40 سرقة. وفي المجموع تبين أنه سرق 316000 دولار، أرسلها كلها إلى صاحبة المنصة الاجتماعية.

ونقلت عنه الصحيفة قوله : "لم أكن أريد مقابلتها؛ أردت فقط أن أسمعها تناديني ( Bro ) "وهي صيغة مناداة يستخدمها الأمريكيون من باب رفع الكلفة وتعني من بين ما تعنيه "أخي أو صاحبي".

وفي المجموع قالت الصحيفة أرسل الرجل إلى صاحبة البث 4 ملايين يوان (550 ألف دولار أمريكي)، الأمر الذي صدم مجتمع الإنترنت، مما دفع أحد المستخدمين لتوجيه سؤال للرجل الذي تم توقيفه "إذا كنت تريد فقط سماعها تناديك بأخي، فلماذا لا تسجلها وتشغلها على التكرار؟". وقال آخر: "ربما يجب أن يرى طبيبًا نفسيًا".