مكياج جولين تساي.. ناعم يُناسب الفتيات ذات الملامح الطفولية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 04:19 مساءً - تُعتبر النجمة الشابة جولين تساي JOLIN TSAI واحدةً من أبرز النجمات اللواتي استطعن الجمع بين الجمال الطبيعي والجرأة في الإطلالات. فمن خلال أسلوبها الفريد وشخصيتها القوية، نجحت في أن تكون مصدر إلهام للعديد من الفتيات حول العالم.

وهي إلى جانب كونها مغنيةً موهوبةً ومُلهمةً، تُشتهر جولين تساي بإطلالاتها المميزة التي تجمع بين الألوان الجريئة والتصاميم المبتكرة. وهي معروفة بتحولاتها المستمرة وإطلالاتها المتجددة في أساليب المكياج وتسريحات الشعر.

ونراها لا تتردد في تجربة ألوان شعر جريئة وأساليب مكياج متنوعة يغلب عليها الطابع الناعم، ما يجعلها دائماً مواكبةً لأجدد اتجاهات الجمال، بدءاً بصيحات المكياج الرائجة مروراً بألوان الشعر الزاهية وصولاً إلى قصات الشعر المبتكرة. وتعكس جرأتها في اختيار الإطلالات استعدادها للتغيير والتطور المستمر، ما يُعزز مكانتها كواحدةٍ من أبرز رموز الجمال والموضة في عالم البوب الآسيوي بين بنات جيلها، هذا إلى جانب المكياج الناعم الذي يعكس جمالها البسيط وملامحها الطفولية الجذابة.

وهنا، نرصد مجموعةً من أساليب مكياج جولين تساي، التي تُعد خياراً مثالياً للفتيات ذات الملامح الناعمة.

مكياج نيود ناعم مع قصة الشعر الكاريه القصير

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في واحدة من أجمل إطلالاتها التي تألقت بها مؤخراً، ظهرت جولين تساي بإطلالة لافتة باللون الأسود تميزت بقماش الجلد والتطريزات الذهبية على الصدر، ونسَّقت معها مكياجاً نيود ناعماً ارتكز على الظلال النيود اللامعة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع وطبقات الماسكرا الخفيفة، وبدت بشرتها طبيعيةً بالفاونديشن الخفيف وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود الغلوس، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس بقصة الكاريه مع الغرة القصيرة التي ملأت الجبين بالكامل.

مكياج زهري خفيف مع تسريحة الضفائر

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وبجلسة تصوير لها، اعتمدت جولين تساي إطلالة طفولية ناعمة بالجينر مع مكياج زهري خفيف طبقت فيه القليل من الظلال الزهرية فوق جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين وطبقات الماسكرا الخفيفة، واختارت الفاونديشن الموحد والمناسب للون بشرتها البيضاء وأكملت إطلالتها بأحمر الشفاه الزهري الغلوسي. ومع مكياجها، اختارت تسريحة الضفائر الناعمة مع الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين.

مكياج ترابي خافت مع تسريحة ذيل الحصان

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وبإطلالة لافتة لها ومناسبة للفتيات، اعتمدت جولين تساي صيحة المكياج الترابي الخافت الذي ارتكز على القليل من ظلال العيون الترابية فوق جفن العين المتحرك مع طبقات خفيفة من الماسكرا وخط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، وبدت بشرتها طبيعيةً وناعمةً مع لمسات خفيفة من البلاش الترابي على تفاحة الخدين، إلى جانب أحمر الشفاه الترابي الغلوسي، واختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالشعر الويفي مع خُصل الشعر المنسدل على جانبي الوجه.

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صيحة الأيلاينر المسحوب مع تسريحة الكعكة العشوائية

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ومن أجمل اختيارات جولين تساي الجمالية التي برزت فيها صيحة الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين بأسلوب بارز مع الظلال الخوخية الناعمة فوق جفن العين المتحرك والماسكرا الخفيفة على الرموش، وبدت بشرتها طبيعيةً وكأنها خالية من المكياج إلى جانب أحمر الشفاه الخوخي الغلوسي، ومع مكياجها اعتمدت تسريحة الكعكة العالية العشوائية مع خُصل الغرة الوسطية والشعر المنسدل على جانبي الوجه.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر الكيرلي

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وفي جلسة تصوير لافتة لها، اختارت جولين تساي فستاناً زهرياً قصيراً من دار فالنتينو العالمي Valentino، نسَّقت معه مكياجاً زهرياً ناعماً من خلال الظلال الزهرية التي غمرت جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الزهري الناعم، كذلك اختارت تسريحة الشعر الكيرلي الطويل والمنفوش المنسدل على الأكتاف مع الغرة الوسطية.

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مكياج طبيعي يومي مع تسريحة الشعر الويفي

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وبإطلالة عملية ويومية لها، تألقت جولين تساي بإطلالة الجينز التي نسَّقت معها مكياجاً طبيعياً يُناسب الفتيات في حياتهن اليومية، اختارت فيه خط الأيلاينر المحسوب إلى خارج العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش وأحمر الشفاه النيود الغلوس، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي الطويل المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج وردي ناعم مع تسريحة الكعكة العالية

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ومن أجمل إطلالات جولين تساي فستان بنفسجي لافت تميز بالشق الجانبي العالي من دار فالنتينو، اختارت معه مكياجاً وردياً ناعماً ارتكز على الظلال الوردية فوق الجفن العلوي للعين مع الأيلاينر المسحوب إلى الخارج وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، ونسَّقت مع مكياجها تسريحة الكعكة العالية المصقولة مع خُصل ناعمة من الشعر منسدلة على جانبي الوجه.