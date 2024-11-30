الامارات | مدرّج خورفكان يحتفي غداً بعيد الاتحاد الـ 53 للإمارات بأمسية فنية مميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مدرّج خورفكان يوم غد الأحد أمسية فنية مميزة تنظمها لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد، احتفاءً باليوم الوطني الـ 53 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يحيي الحفل اثنان من أبرز نجوم الطرب الخليجي، فنان الإمارات الأول ميحد حمد والفنان مطرف المطرف، ليقدما مجموعة من أجمل أغانيهما التي تعكس روح الهوية الوطنية، وتجمع بين الأصالة والتراث في أجواء احتفالية مفعمة بالانتماء والفخر بهذه المناسبة الوطنية المهمة.

تتوفر تذاكر الحفل عبر موقع Platinumlist لحضور هذه الأمسية المميزة.

وللفنان ميحد حمد العديد من الأعمال التي حققت شهرة واسعة لما تجسده من الهوية الإماراتية والفخر بالوطن، مما جعله واحداً من أبرز رموز الأغنية الوطنية. فيما يتميز الفنان مطرف المطرف، أحد أبرز نجوم الأغنية الخليجية، بصوته العذب وأدائه المتميز الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تنظمها لجنة إمارة الشارقة بمناسبة اليوم الوطني، بهدف تعزيز روح الاتحاد وترسيخ قيم الهوية الوطنية بين المواطنين والمقيمين.

ويعد مدرّج خورفكان تحفة معمارية وأحد أبرز الوجهات الفنية والثقافية في الدولة، بفضل موقعه الفريد المطل على ساحل خورفكان وتصميمه المستوحى من العمارة الرومانية القديمة، مما جعله أيقونة منفردة. ويقدم المدرّج تجربة استثنائية للحضور، مع دمج تصميمه بأحدث التقنيات التي تعكس مزيجاً متناغماً بين الأصالة والحداثة.