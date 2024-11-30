التخلُّص من علامات تمدُّد الجلد نهائياً..هل هو حُلم أم حقيقة؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 01:28 مساءً - قد تكسبين بعض الوزن الزائد، ومن ثَم تخسرينه بسبب الحمل والولادة أو لأسبابٍ أخرى تتعلق بالتخسيس، لتلاحظي بعد فترة ظهور علامات تمدُّد بيضاء على جسمك. علامات التمدد هذه هي خطوط بيضاء تظهر على جلدك بسبب زيادة الوزن، ولكنها ليست مؤشراً إلى وجود مشكلة صحية.

غالباً ما تبدأ علامات تمدد الجلد كعلامات حمراء أو أرجوانية، وتتلاشى ببطء إلى اللون الأبيض مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أنها قد لا تختفي تماماً، إلا أن العلاج يمكن أن يخفف لونها ويقلّصها. في حالات أخرى، تتلاشى علامات التمدد وتختفي نهائياً.

تعرفي معنا إلى أفضل التقنيات والطرق للتخلص من علامات تمدد الجلد.

أنواع علامات تمدُّد الجلد

تُعتبر علامات تمدد الجلد الحمراء أسهل لناحية علاجها والتخفيف منها. ويعود لونها الأحمر إلى الأوعية الدموية الموجودة تحت الجلد. يسمح وجود الأوعية الدموية المسببة لعلامات التمدد الحمراء، بأن تكون أكثر استجابة للعلاج.

أما علامات التمدد البيضاء؛ فهي أكثر صعوبة في العلاج. مع مرور الوقت، تضيق الأوعية الدموية؛ مما يجعل من الصعب تحفيز إنتاج الكولاجين. لذلك، قد لا تكون نتائج العلاج جذرية مقارنةً بنتائج علامات التمدُّد الحمراء، ولكن هناك خيارات متاحة لمساعدتها على التلاشي بشكل طبيعي وبوتيرة أسرع.

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طرق التخلص من علامات تمدد الجلد

تمكن إزالة علامات التمدد من خلال إجراءات تجميلية عديدة؛ فتعرّفي معنا إلى أبرز التقنيات فاعليةً؛ للتخلص من علامات التمدد في الجسم.

التقشير الكيميائي:

قد يؤدي حرق الطبقة العليا من الجلد بحمض الجليكوليك، إلى تعزيز نموّ الجلد الجديد. وقد يوفّر هذا تحسناً طفيفاً في المظهر، لكنه قد لا يتخلص بشكل دائم من علامات التمدد.

العلاجات الموضعية

تساعد الكريمات والمراهم الموضعية على الحد من ظهور علامات التمدد البيضاء. تتوفّر بعض الكريمات من دون وصفة طبية، بينما يصف الطبيب مجموعة منها.

يمكن للكريمات الموضعية، التي يتم تطبيقها بانتظام، أن تخفف من علامات التمدد ولكنها قد لا تزيلها تماماً. قبل استخدام أيّ علاج موضعي، استشيري طبيبكِ. يمكن أن تؤدي بعض الكريمات إلى رد فعل تحسسي، أو قد لا تكون قوية بما يكفي لعلاج حالتكِ.

التقشير الدقيق

يمكن التخلص من علامات التمدد من خلال التقشير

التقشير الدقيق هو إجراء غير مؤلم لتقليل ظهور علامات التمدد البيضاء. يستهدف هذا الإجراء الطبقة العليا من الجلد، ويعمل عن طريق تحفيز الجلد لشد ألياف الكولاجين والإيلاستين.

الـMicroneedling

يستهدف Microneedling الطبقة الثانية من الجلد، وهي الطبقة الوسطى من بشرتك؛ حيث تتشكل علامات التمدد. في هذا الإجراء، يتم وخز إبر صغيرة في جلدكِ لتحفيز إنتاج الكولاجين. زيادة الكولاجين والإيلاستين يعززان تجديد الجلد، الذي يمكن أن يحسّن مظهر بشرتكِ، ويقلل من علامات التمدد.

لعلاج علامات التمدد بشكل فعال، ستحتاجين إلى أكثر من جلسة على مدار أشهر. لقد ثبت أن تقنية الـMicroneedling هي علاج فعال لتقليل علامات التمدد؛ خصوصاً لصاحبات البشرة الداكنة.

العلاج بالليزر

العلاج بالليزر هو خيار علاجي شائع لإزالة علامات التمدد البيضاء. يخترق الليزر الجلد؛ مما يؤدي إلى التجدد. هذا يحفز الأنسجة حول علامات التمدد؛ للشفاء بمعدل أسرع.

يحفز العلاج بالليزر إنتاج الميلانين في المنطقة المصابة، وينشّط الخلايا الصبغية في بشرتك. يؤدي ذلك إلى مزج علامات التمدد مع لون بشرتك الطبيعي. على الرغم من فعاليته، يتطلب العلاج بالليزر أكثر من جلسة واحدة لملاحظة النتائج.

العلاج بالموجات فوق الصوتية



تعمل هذه الطريقة بشكل مشابه لعلاج الترددات الراديوية. وفي هذا الإجراء، يتم إرسال موجات صوتية إلى عمق الجلد؛ لتوليد الحرارة وشد الجلد وتحفيزه على إنتاج الكولاجين.

الجراحة التجميلية



قد تساعد الجراحات مثل: شد البطن، في إزالة الجلد المصاب بعلامات التمدد. ومع ذلك؛ فإن الجراحة نفسها قد تترك ندبة جديدة مؤلمة.

قبل متابعة العلاج، تأكدي أن هناك احتمالاً ألّا تختفي علامات التمدد تماماً. إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن العلاج أو الآثار الجانبية المحتملة، استشيري طبيب الأمراض الجلدية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب مختص.