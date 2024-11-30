أفضل العطور الوردية لشتاء 2024: الدفء والجمال يجتمعان في إطلالاتكِ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - في فصل الشتاء، عندما تنخفض درجات الحرارة وتنتشر الأجواء الباردة، يصبح العطر الوردي الخيار الأمثل لإضفاء لمسة من الدفء والجمال على الإطلالة اليومية. فالعطور الوردية تتميز برائحتها الرقيقة والعاطفية التي تجمع بين الزهور الناعمة والحسية؛ مما يخلق إحساساً بالراحة والأنوثة الفائقة. فهي تُضفي على الأجواء لمسة من الأناقة التي تشعّ دفئاً في الأجواء الشتوية القاسية، بينما تمنح شعوراً بالانتعاش والرقي.

رائحة الورد لا تقتصر فقط على كونها عطرَ زهورٍ تقليدياً؛ بل هي تحمل في طيّاتها مشاعر من الحب والرقة، وتكون بمثابة هالة من السحر التي تحتضن المرأة وتمنحها إحساساً بالسلام الداخلي. لهذا، تُعتبر العطور الوردية من أبرز الخيارات التي تُضفي رونقاً خاصاً في الشتاء؛ إذ تتحول من مجرد عطرٍ إلى تجرِبة حسية غنية تنبض بالجمال في كل رشّة.

عطر Perfect Elixir Eau De Parfum من مارك جاكوبس Marc Jacobs

عطر Perfect Elixir Eau De Parfum من مارك جاكوبس Marc Jacobs

اكتشفي عالماً حيث كلّ شيء ممكن مع عطر Perfect Elixir من مارك جاكوبس Marc Jacobs، إعادة تخيُّل فاخرة ومكثّفة للعطر الأصلي Perfect. يجمع هذا العطر بين الروبرب الأحمر اللذيذ والخشب الذهبي المائل إلى العنبر، مع لمسة خفيفة من مستخلص الفانيليا التي تُضفي حلاوة خفيفة. وتُضاف أزهار البرتقال لتمنح العطر دفعة من الانتعاش والتألُّق، كأنها شعاع من أشعة الشمس. هذا العطر يعَدّ خياراً مثالياً لمن تبحث عن تجرِبة عطرية غنية وعميقة.

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عطر Rose Roche Eau De Parfum من ديبتيك Diptyque

عطر Rose Roche Eau De Parfum من ديبتيك Diptyque

يمزج عطر Rose Roche من ديبتيك Diptyque بين اللمسة الخيالية لوردة الصحراء ونغمات الليمون، الورد السنتيفوليا، والباتشولي. عطر قوي مع أثر طويل الأمد، اسمه يعكس التناقض بين النبات العابر والدقيق والمعدن الأبدي. العطر يأتي في زجاجة مزخرفة بخطوط سوداء دقيقة، وتظهر الوردة الخالدة أيضاً على الغلاف بظلال وردية دقيقة؛ مما يضيف له طابعاً فنياً فريداً وجميلا.

عطر Sublime Eau de Parfum من توري بورش Tory Burch

عطر Sublime Eau de Parfum من توري بورش Tory Burch

عطر Sublime من توري بورش Tory Burch هو عطر زهري يجمع بين السطوع والجاذبية، الأنثوية والذكورية، الرقة والقوة. يبدأ العطر بنغمات فواكه وحمضية منعشة تُضفي عليه روحاً مرحة، بينما يتوسطه قلب زهور الورد الكلاسيكية، ثم يأتي الأساس بنغمات من الجلد، والباتشولي، والفتيڤير، التي تعزز من طابعه القوي. يعَد هذا العطر مثالياً للاستخدام اليومي في العمل؛ حيث يتمتع بلمسة متوازنة لا تغلب على الآخرين.

عطر Naturelle من كلوي Chloe

عطر Naturelle من كلوي Chloe

عطر Naturelle من كلوي Chloe هو عطر نباتي بالكامل، يتسم بالترف والجمال مع مكوّنات طبيعية بنسبة 100 في المئة. يجسّد الوردة الشهيرة من كلوي التي تتفتح من قلب هذا العطر الجديد، ويجمع بين نيرولي في باقة ناعمة مع الليمون الطازج وبراعم الكشمش الأسود. يمزج أيضاً بين اللافندر والميموزا والنباتات المميزة مثل الأَرز؛ مما يخلُق تجرِبة عطرية ناعمة ودافئة.

عطر Not Your Baby Eau de Parfum من فلور Phlur

عطر Not Your Baby Eau de Parfum من فلور Phlur

Not Your Baby هو عطر يلفت الأنظار من دون تردد؛ حيث تبدأ تركيبته بنغمات ميموزا والبنفسج مع لمسات من الهيل العطري والبرغموت اللامع. بينما يغمره عبير الفانيليا الكريمي وحبوب التونكا وخشب الصندل الحسي؛ ليخلق عطراً يغمر الحواس برقة وقوة في آنٍ واحد. هذا العطر مناسب للمرأة التي ترغب في ترك انطباع لا يُنسى.

هذه العطور الجديدة تمثل تنوّعاً مذهلاً في عالم العطور الفاخرة؛ حيث يُقدّم كلّ واحد منها تجربة حسية فريدة. سواء أكنتِ تبحثين عن عطر دافئ وعميق، أو رائحة زهرية منعشة، هذه العطور تقدّم لكِ خيارات متعددة تناسب كافة الأذواق والمناسبات.