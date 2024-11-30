تسريحات شعر مرفوعة شبابية من وحي النجمات تُبرز جمال وجهكِ

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 نوفمبر 2024 11:54 صباحاً - تبحث كثيرات من النساء والشابات عن تسريحات شعر مرفوعة تناسب سهرات الشتاء العائلية أو الرسمية أو حفلات الزفاف في الفصل البارد، وذلك من أجل الحصول على إطلالة جذابة وحيوية تمنحهن مظهراً شبابياً، وفي الوقت نفسه تضمن لهن طلة راقية وأنيقة.

ونظراً إلى تعدُّد خيارات تسريحات الشعر المرفوعة، يمكنكِ تحديد الخيار الذي ترغبين فيه من خلال النجمات اللواتي تألقن بأجمل تسريحات الشعر المرفوعة المناسبة التي تناسب كافة أشكال الوجوه، وهكذا تعتمدين تسريحة من وحيهن، تسريحة شعر مرفوعة ناعمة وشبابية. وتتنوّع تسريحاتهن بين تسريحة ذيل الحصان العالية والمنخفضة، وتسريحة الكعكة، وتسريحة الشعر نصف المرفوع.

وهنا، نرصد لكِ باقة تسريحات شعر مرفوعة شبابية على غرار النجمات، تُبرز جمال وجهكِ. تابعي الصور واختاري التسريحة التي تناسبكِ.

تسريحة ذيل الحصان العالية من نور الغندور

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إذا كنتِ من محبات تسريحة ذيل الحصان العالية لسهرات الشتاء، يمكنكِ التألُّق بهذه التسريحة المرفوعة على طريقة النجمة نور الغندور، التي اعتمدتها بأسلوب مصقول أبرزت من خلاله مكياجها الترابي الفخم، الذي ارتكز على الظلال البنية البارزة فوق جفن العين العلوي، مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين، وأحمر الشفاه الترابي المحدد بقلم الكونتور البني. واختارت تسريحة ذيل الحصان مع الشعر المالس الأسود الطويل إلى جانب الفرق الوسطي للغرة المصقولة.

تسريحة ذيل الحصان بالضفائر الطويلة من درة زروق

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ولتحصلي على تسريحة شعر مرفوعة شبابية وحيوية في سهرات الشتاء، ننصحكِ باختيار النجمة درة زروق التي اختارت في واحدة من إطلالاتها، تسريحة ذيل الحصان المصقولة العالية بالضفائر الرفيعة الطويلة والمنسدلة على الأكتاف، وبدت بتسريحتها أكثر شباباً وحيوية، إلى جانب مكياجها الزهري السموكي الذي طبّقت فيه الظلال الزهرية المدموجة مع الظلال السموكي عند طرف العين الخارجي، إلى جانب الأيلاينر المجنح وطبقات الماسكرا الكثيفة، وأنهت مكياجها مع أحمر الشفاه الزهري الناعم المحدد بالكونتور الزهري الداكن. ويمكنك اعتماد هذه التسريحة في كل سهرات الشتاء العائلية أو مع الأصدقاء.

تسريحة الشعر نصف المرفوع على طريقة ياسمين صبري

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وإذا كنتِ من محبات تسريحة الشعر نصف المرفوع الناعمة والشبابية في سهرات الشتاء غير الرسمية، يمكنكِ اختيار ذوق النجمة ياسمين صبري التي اعتمدت في الآونة الأخيرة تسريحة الشعر نصف المرفوع، مع الغرة البف والأكسسوار بعقدة الفراشة على الرأس. ونسّقت مع تسريحتها مكياج سموكي ناعماً مع أحمر الشفاه الوردي البسيط، وهذه الإطلالة اختارتها مع فستان أسود ناعم وقصير يناسب سهرات الشتاء.

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تسريحة الكعكة العريضة من ديمة قندلفت

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أما إذا كنتِ تفضّلين تسريحة الكعكة في سهرات الشتاء؛ فيمكنكِ الحصول على هذه التسريحة الشبابية الناعمة بأسلوب النجمة ديمة قندلفت، التي تألّقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بالجاكيت الفرو الأبيض، مع تسريحة الكعكة العالية المصقولة والعريضة. ونسّقت معها مكياجاً خافتاً ارتكز على القليل من ظلال العيون الزرقاء والماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الزهري الخافت. هذه الإطلالة تناسب سهرتكِ الخاصة أو عشاءً فاخراً في فصل الشتاء، وتُبرز جمالكِ وجاذبية ملامحكِ.

تسريحة ذيل الحصان المنخفضة على طريقة دانييلا رحمة

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وللشابات اللواتي يفضّلن تسريحة ذيل الحصان المنخفضة الويفي مع خصل الغرة المنسدلة على جانبي الوجه، يمكنهن اعتمادها بأسلوب النجمة دانييلا رحمة. وقد تناسبكِ هذه التسريحة في سهرات الشتاء العائلية والرسمية، كما أنها تناسب كافة أشكال الوجه. ويمكنك التألق بها مع مكياج ناري ناعم يُبرز شخصيتكِ الجذابة، ويَزيدكِ قوة وحيوية في الفصل البارد.

تسريحة ذيل الحصان مع الغرة القصيرة من ماغي بوغصن

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إذا كنتِ تعتمدين موضة الغرة القصيرة على الجبين، يمكنكِ اختيار تسريحة ذيل الحصان العالية مع الغرة الستريت القصيرة وخصل الشعر المنسدلة على جانبي الوجه، لسهرات الشتاء من وحي الممثلة ماغي بوغصن. ومع هذه التسريحة ننصحكِ باعتماد مكياج ناعم وخفيف. هذه التسريحة تُبرز ملامح وجهكِ وتَزيده نعومة.