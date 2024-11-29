الامارات | «بيغ باد وولف» في دبي.. أكبر معرض لبيع الكتب المخفضة بالعالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، هالة بدري، النسخة السادسة من «بيغ باد وولف»، أكبر معرض لبيع الكتب المخفّضة في العالم، الذي يقام في مدينة دبي للاستوديوهات، ويستمر حتى التاسع من ديسمبر 2024، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة ومسؤولياتها الثقافية الهادفة إلى تعزيز الحراك الثقافي بدبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وجالت مدير عام «دبي للثقافة»، يرافقها أندرو ياب، الشريك المؤسس المدير العام لمعرض «بيغ باد وولف» للكتب، ونور محمد، المدير الإقليمي للمعرض في أجنحة المعرض، حيث اطلعت على ما يقدّمه من تشكيلة واسعة من الكتب والإصدارات المعروضة بتخصصاتها المتنوعة، التي تخاطب مختلف الثقافات والجنسيات، وهو ما يتناغم مع تنوع دبي الثقافي، مشيدة، في الوقت نفسه، بأهمية المعرض ودوره في نشر القراءة بين أفراد المجتمع، وتحفيزهم على الوصول إلى مصادر المعرفة المتنوعة، لافتة إلى حرص الهيئة على دعم كل الفعاليات والأحداث الثقافية والإبداعية الكبيرة التي تشهدها دبي، وتسهم في إثراء مشهدها الثقافي وتعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية فيها.

ويتميز المعرض هذا العام بتشكيلة فريدة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، يجسد من خلالها رسالته العالمية «تغيير العالم كتاباً تلو الآخر»، ليكون منصة تجمع أصواتاً وقصصاً متنوعة، مع تعزيز متعة القراءة. كما توفر نسخة المعرض الحالية العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى أنشطة ترفيهية ملائمة للعائلات، لضمان تجربة ممتعة وفريدة للجميع.

وشهد اليوم الأول من المعرض، عروض «الجمعة البرتقالية» التي شملت مجموعة مختارة من كتب الأطفال تبدأ أسعارها من 1.99 درهم فقط، لتصبح فرصة مثالية لبدء مغامرة أدبية مميزة، وإنشاء مكتبة ممتعة للأطفال بأسعار لا تُنافَس. ولا تقتصر النسخة السادسة من «بيغ باد وولف» على كونها محطة لاقتناء الكتب، بل تقدّم أيضاً تشكيلة شهية من خيارات الأطعمة والمشروبات التي تُبقي الزوار مفعمين بالطاقة طوال زيارتهم.

احتفاء بالأدب العالمي

يواصل معرض «بيغ باد وولف 2024» تقديم مجموعة أدبية متنوعة وغنية فكرياً، تُبرز موضوعات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ومن بين العناوين المميزة: «عادات صحية: دليل الكنغر للحفاظ على اللياقة» (الصحة الجيدة)، و«نساء ملهمات: 100 حياة تُلهمك» (المساواة بين الجنسين)، و«عالم رائع: كيف نحمي الكوكب ونغير المستقبل» (العمل المناخي).

ويمثّل هذا العام نقلة نوعية للأدب العربي، حيث يعرض المعرض أكبر مجموعة مختارة من العناوين العربية، بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب ومنصة «منصة»، وتعكس هذه الشراكات التزام «بيغ باد وولف» بدعم المواهب الإقليمية، وتقديم محتوى ثقافي متميز لجمهور عالمي.

وفي السياق ذاته، صرح محمد نور هرسي، عضو مجلس إدارة «بيغ باد وولف» في الشارقة: «تعكس شراكتنا مع الناشرين العرب، وعلى رأسهم (كلمات) و(منصة)، رؤيتنا المشتركة نحو جعل الأدب المتنوع أساساً للتنمية الثقافية في الإمارات وخارجها. إن إدراج أكثر من 50 ألف عنوان باللغة العربية يعكس رسالتنا في تقديم أدب هادف يصل إلى القراء في كل مكان».

أفضل زيّ تنكّري

لعشاق الأزياء التنكّرية، تفتح المسابقة أبوابها لإبراز أروع التصاميم الإبداعية. ويمكن للراغبين في المشاركة نشر صور إطلالاتهم عبر خاصية القصة على «إنستغرام»، مع استخدام وسم حساب «بيغ باد وولف دبي»، والتأكد من أن الحساب الشخصي عام. وتشمل الجوائز 500 درهم إماراتي للمركز الأول، و250 درهماً للمركز الثاني، و200 درهم للمركز الثالث، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في السابع من ديسمبر.

فعاليات «القراء الصغار»

تتميز هذه المنطقة بوجود قلعة قفز ملونة ومنطقة للفنون والحِرف اليدوية، وتستقبل الأطفال يومياً من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساء، حيث يمكنهم إطلاق العنان لإبداعهم من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة، بينما تستمتع العائلات بجولة استكشافية في أرجاء المعرض.

مسابقة الكنز

تعد هذه المسابقة تجربة ملأى بالتشويق والإثارة، حيث تنطلق على مدار أربعة أيام محددة: 1 و4 و5 و6 ديسمبر، من الساعة 12:00 ظهراً إلى الساعة 3:00 عصراً. وسيحظى المشاركون بفرصة خوض تحدٍ فريد من نوعه عبر تتبع أدلة تساعدهم في العثور على كتب معينة. وسيُمنح الفائز الأول - الذي يتمكّن من إكمال التحدي بنجاح - قسيمة شراء بقيمة 50 درهماً.