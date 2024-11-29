الامارات | بسبب حقنة ..تعويض أمريكي بـ 412 مليون دولار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 نوفمبر 2024

منحت هيئة المحلفين في ولاية الأمريكية، تعويضا لرجل بقيمة 412 مليون دولار، في قضية إهمال طبي ضد عيادة صحية تعمل في عدة ولايات.

ويعتبر الحكم أكبر تعويض إطلاقا في قضايا إهمال طبي في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت شبكة "NBC NEWS" الخميس.

وذكرت الشبكة أن رجلا يبلغ من العمر 66 عاما، رفع قضية في هذا الشهر، ضد مركز "NuMale" الطبي، بعد أن زار العيادة في عام 2017 بحثًا عن علاج للإرهاق وفقدان الوزن.

واتهمت العيادة بتشخيص حالته على نحو خاطئ وعلاجها بحقن تسببت في أضرار دائمة.

وقال محامو المدعي إن العيادة كانت جزءًا من مخطط احتيالي، حيث فرضت على المرضى، خاصة كبار السن، علاجًا دون ضرورة تحت تهديد الأضرار الدائمة إذا لم يتلقوا الحقن بانتظام.

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وأصدرت هيئة المحلفين حكمًا بتعويضات عقابية وتعويضية كبيرة، في حين أكدت محامية المشتكي، لوري بنكو أن الحكم يمثل "قضية قياسية" تهدف إلى حماية المرضى من الاحتيال.