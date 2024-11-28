الامارات | مسلسل تلفزيوني يوثق حياة «معشوق الجماهير البرازيلية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت حياة البرازيلي، أيرتون سينا، أسطورة سباقات سيارات «فورمولا-1»، إلى مسلسل عالمي سيُعرض للجمهور، بعد 30 عاماً من وفاته في حادث تصادم.

وتوفي سينا بعدما اصطدمت سيارته بجدار خرساني في سباق جائزة سان مارينو الكبرى عام 1994، وستكون سيرته الذاتية مسلسلاً جديداً من ست حلقات، تنتجه منصة «نتفليكس»، وسيبدأ عرضه في 29 نوفمبر الجاري، ويسرد أيامه الأولى منذ سباقات الكارتنج حتى وفاته في مضمار إيمولا في إيطاليا.

ويجسّد الممثل البرازيلي، جابرييل ليون، شخصية أيرتون سينا الذي كان معشوقاً للجماهير البرازيلية، ولكنه كان محط انتقادات عديدة من وسائل الإعلام التي وصفته بأنه سائق عدواني.

وقال ليون: «لقد كان سينا أكثر من مجرد سائق بالنسبة لنا، لقد أصبح رمزاً يتجاوز كثيراً أسلوبه وقيادته»، مضيفاً: «لقد تمتع بقدر كبير من الإنسانية، وترك أثراً كبيراً بقيمه وكلماته ليحظى بحب الناس».

وفاز سينا ​​ببطولة السائقين ثلاث مرات، في أعوام 1988 و1990 و1991، مع فريق مكلارين، ثم انتقل إلى ويليامز في العام الذي توفي فيه، حيث كان المرشح للفوز باللقب العالمي مرة أخرى.