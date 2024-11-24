القاهره - الخليج 365 إليكم أبرز توقعات برج الحمل سواء عاطفيا أو مهنيا أو صحيا ومنها: مهنياً: لا داعي للقلق بشأن وظيفتك في الجهود التي تبذلها جيدة جداً وكافية لترتقي إلى مراتب أعلى.

صحيًا: هناك العديد من الأمراض الحديثة، منها الكولسترول وغيرها، والعلاج المناسب لها هو النظام الغذائي وممارسة الرياضة

عاطفياً: تتبدد بعض الغيوم السوداء التي أثارت المواقف وأدت إلى الخلاف بينك وبين الشريك وستكون الأيام القليلة المقبلة واحة أمل.

كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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