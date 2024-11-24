توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

سيظهر الأشخاص الذين يولدون عندما يرتفع برج العذراء ذكائهم وذاكرتهم عندما يكونون صغارًا. سيكونون أشخاصًا متوسطي الحجم ويظهرون ذوقًا في الفن والأدب. يكون صدرهم بارزاً وعندما يصابوا يضعفون. إنهم تمييزيون وعاطفيون وتنجرفهم العواطف ، ولديهم القدرة على الحكم على الأشياء من لمحة.

إنهم يحبون الموسيقى والفنون الجميلة ويكتسبون قوة كبيرة للتأثير على الآخرين. هم عرضة للانهيار العصبي والشلل عندما يصاب الصاعد. يمكن أن يصبحوا كتابًا أو فلاسفة عظماء. اتصالات للحصول على برج العذراء المجاني