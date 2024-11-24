القاهره - الخليج 365
سيظهر الأشخاص الذين يولدون عندما يرتفع برج العذراء ذكائهم وذاكرتهم عندما يكونون صغارًا. سيكونون أشخاصًا متوسطي الحجم ويظهرون ذوقًا في الفن والأدب. يكون صدرهم بارزاً وعندما يصابوا يضعفون. إنهم تمييزيون وعاطفيون وتنجرفهم العواطف ، ولديهم القدرة على الحكم على الأشياء من لمحة.
إنهم يحبون الموسيقى والفنون الجميلة ويكتسبون قوة كبيرة للتأثير على الآخرين. هم عرضة للانهيار العصبي والشلل عندما يصاب الصاعد. يمكن أن يصبحوا كتابًا أو فلاسفة عظماء. اتصالات للحصول على برج العذراء المجاني
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.