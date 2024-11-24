توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 23 تشرين الثاني إلى الجمعة 29 تشرين الثاني 2024

العلاقات ، الحب ، الزواج ، التعاون التجاري ، عمليات الدمج ، النقل ، التعامل مع الجمهور وحتى واحد على واحد ، هذه هي الأكثر أهمية الآن. كن دبلوماسيا ، ابحث عن أرضية مشتركة. هذا الأسبوع فصاعدا ، تأخذ علاقاتك لونا أعمق ، وربما أكثر غموضا ، وتزداد العلاقة الحميمة والالتزام والتمويل المشترك أهمية أكبر. لقد رأيت نقاط ضعفك بسبب بعض المواقف منذ الأسبوع الماضي وسيستمر هذا خلال الأسابيع التالية. حوالي منتصف الأسبوع تحصل على فرصة لعلاج أكبر نقطة ضعف. الحب ، التقارب يمكن أن يكون العلاج ، يكون إلى الأمام ، المنتهية ولايته ، البهجة. لا تعقد اتفاقيات عائلية أو ملكية قبل عطلة نهاية الأسبوع