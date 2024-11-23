الامارات | حكم قضائي يدين كونور ماكغريغور في قضية اعتداء جنسي ويُلزمه بدفع 250 ألف يورو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة محلفين في أيرلندا أمس الجمعة، حكماً مدنياً يدين المقاتل الأيرلندي الشهير كونور ماكغريغور بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة تُدعى نيكيتا هاند، وذلك خلال حفل أقيم في دبلن في ديسمبر 2018، وألزمت المحكمة ماكغريغور بدفع تعويض قدره 250 ألف يورو (970,000 درهم) للمدعية.

رواية الضحية: ما حدث في ديسمبر 2018

وجاء قرار المحكمة بعد مداولات استمرت لأكثر من ست ساعات، حيث استمعت الهيئة إلى تفاصيل القضية التي تضمنت شهادات من الضحية وتأكيدها على تعرضها للاعتداء الجنسي في غرفة فندق، مشيرة إلى وجود تعاطٍ للكحول والمخدرات أثناء الواقعة.

نفي كونور ماكغريغور للاتهامات

في المقابل، نفى ماكغريغور جميع الاتهامات، مدعيًا أن العلاقة كانت برضا الطرفين، مشيراً إلى عدم وجود أدلة تثبت حدوث إصابات أو عنف.

تبرئة المتهم الآخر في القضية

تضمن الحكم أيضاً تبرئة متهم آخر في القضية، جيمس لورانس، حيث لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانته.

ردود فعل الضحية بعد الحكم

بعد صدور الحكم، عبّرت نيكيتا هاند عن ارتياحها للقرار، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة. كما وجهت رسالة للنساء حول العالم، داعية إياهن لعدم التردد في الإبلاغ عن أي اعتداءات يتعرضن لها.

تأثير الحكم على مسيرة ماكغريغور

يُعد هذا الحكم ضربة جديدة لماكغريغور، الذي سبق أن تورط في عدة قضايا قانونية أثرت على سمعته داخل وخارج الحلبة. من المتوقع أن يواجه تحديات إضافية على الصعيد المهني والشخصي بعد هذه القضية.