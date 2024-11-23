أسطورة ديزني الأصغر مايلي سايرس في يوم ميلادها: صيحات جمالية جريئة تلهم الشابات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - النجمة مايلي سايرس Miley Cyrus، الحائزة على لقب أصغر أسطورة في ديزني، تحتفل اليوم 23 نوفمبر بذكرى ميلادها، وهي من نجمات العالم الأكثر جرأة في اختيار إطلالاتها وصيحات مكياجها، وفي كل اطلالة تختارها تثير الجدل بسبب غرابة أسلوبها الذي تفردت به عن غيرها من النجمات منذ بداياتها إلى اليوم.

وقد عُرفت مايلي سايرس بجرأتها الكبيرة واعتمادها صيحات جمالية متفردة غير تقليدية، لا سيما في ما يتعلق بمكياجها الذي يعتمد غالباً على ظلال العيون البارزة وألوان أحمر الشفاه الغلوسي القوية حيناً والخافتة أحياناً أخرى، فتارة نراها بالظلال البارزة الجريئة التي تغمر جفن العين وتارة أخرى تعتمد الأسلوب الخافت والألوان الزاهية، التي تتناغم مع لون بشرتها وتتلاءم مع شخصيتها وأسلوبها المميزة.

أما قصات شعرها وتسريحاتها فهي أيضاً غريبة وجريئة، تتنوع بين الشعر القصير الأشقر المدرج بشكل عشوائي أو التسريحات الكلاسيكية كتسريحة ذيل الحصان وتسريحات الشعر الويفي بأشكالها المختلفة.

ولمناسبة ميلادها، نرصد لك اطلالات جمالية من مايلي سايرس رسمت ذوق المرأة الجريئة في صيحاتها الجمالية.

مكياج زهري براق مع تسريحة الشعر المموج

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في إحدى اطلالاتها الجمالية، تألقت مايلي سايرس بمكياج زهري ناعم أبرز ملامحها الطفولية، ارتكز على الظلال الزهرية البراقة التي غمرت جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والفاونديشن الطبيعي والمناسب على لون بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، كذلك اختارت تسريحة الشعر الأشقر المموج المنسدل على الأكتاف مع الغرة القصيرة على الجبين.

مكياج نيود خافت مع تسريحة الشعر المبلل

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وبإطلالة أخرى لها بالبدلة الرسمية، تألقت مايلي سايرس بمكياج نيود خافت اختارت فيه الظلال النيود فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش وأحمر الشفاه النيود الغلوس، وأكملت جمال إطلالتها بتسريحة الشعر المبلل مع الغرة الجانبية المسرحة أعلى الجبين مع الشعر.

صيحة الأيلاينر المسحوب مع تسريحة الشعر الكيرلي

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ومن أجمل اختيارات مايلي سايرس الجمالية، تلك التي اعتمدتها في حفل Vanity Fair Oscar 2019، حيث تألقت بصيحة الأيلاينر المجنح والمسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا البارزة، والقليل من الظلال الزهرية فوق جفن العين المتحرك، جنباً الى جنب مع أحمر الشفاه النيود غير المحدد، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الكيرلي الأشقر المنسدل على الأكتاف مع فرق الغرة الجانبي.

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أحمر الشفاه باللون الأحمر الفاقع مع تسريحة ذيل الحصان

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وفي إطلالة حمراء ملفتة لها، تألقت مايلي سايرس بمكياج كلاسيكي ارتكز على ظلال العيون الخافتة مع الماسكرا الناعمة على الرموش، والفاونديشن المناسب على لون بشرتها البيضاء وأحمر الشفاه باللون الأحمر البارز. ونسقت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان المرتفعة والمصقولة.

مكياج بنفسجي بارز مع تسريحة الشعر نصف المرفوع

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ومع إطلالة سوداء من الترتر، اختارت مايلي سايرس مكياجاً بنفسجياً بارزاً ارتكز على الظلال البنفسجية التي غمرت جفن العين المتحرك بالكامل مع الماسكرا المطولة للرموش وخط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين، وأحمر الشفاه النيود الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر نصف المرفوع مع خصلات الشعر المنسدلة على جانبي الوجه.

مكياج ترابي براق مع تسريحة الشعر القصير

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ومن أجمل صيحات المكياج التي أبرزت جمال مايلي سايرس المكياج الترابي البراق الذي تألقت به في إحدى إطلالاتها الجمالية، حيث طبقت الظلال الترابية البراقة فوق جفن العين العلوي بأسلوب مجنح مع طبقات الماسكرا الكثيفة والفاونديشن الموحد وأحمر الشفاه الترابي الغلوس الناعم، كذلك اختارت تسريحة الشعر القصير العشوائي باللون الأشقر مع الغرة القصيرة على الجبين.

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مكياج برونزي ناعم مع تسريحة الشعر المالس

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وفي حفل ميت غالا 2019 Met Gala، تألقت مايلي سايرس بفستان زيتي وأسود اللون نسقت معه مكياجاً برونزياً ناعماً ارتكز على الظلال البرونزية الخفيفة فوق الجفن العلوي للعين مع الماسكرا المطولة للرموش وخط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين، والفاونديشن البرونزي الناعم مع البلاش المضيء على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، وأنهت إطلالتها بتسريحة الشعر المالس مع الغرة القصيرة على الجبين.

مكياج أزرق مائي جريء مع تسريحة الشعر الكيرلي

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ومن اختيارات مايلي سايرس الجريئة المكياج الأزرق المائي الذي طبقته في إحدى إطلالاتها، حيث اعتمدت الظلال الزرقاء اللون فوق جفن العين بالكامل مع الماسكرا الكثيفة، وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الأشقر الكيرلي الطبيعي مع الغرة القصيرة على الجبين.