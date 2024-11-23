كيف أحمي بشرتي من الجفاف في الشتاء؟ اكتشفي روتيناً يومياً فعالاً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 23 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - كيف أحمي بشرتي من الجفاف في فصل الشتاء؟! سؤال تطرحه العديد من النساء، بخاصة اللواتي يعانين من جفاف البشرة، حيث الأخيرة تفقد نعومتها ورطوبتها الطبيعية، وتصبح أكثر عرضة للتشقق، جراء البرودة الشديدة والجفاف المصاحب لها. لذا، تُصبح العناية بالبشرة أولوية قصوى للحفاظ على مظهرها الصحي والنضر، وذلك من خلال اتباع روتين يومي يُوفر لها الترطيب اللازم والحماية التي تحتاجها، لمقاومة آثار الشتاء القاسية والحفاظ على بشرة مشرقة ومتألقة.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرفي إلى طرق حماية بشرتك من الجفاف في الشتاء، من اختيار مستحضرات العناية بالبشرة المناسبة إلى تطبيق النصائح العملية.

تنظيف البشرة بغسول لطيف

امرأة تهتم ببشرتها في الشتاء

يُعدّ تنظيف البشرة بلطف خلال فصل الشتاء، إحدى الخطوات المهمة للحفاظ على صحتها ونضارتها في مواجهة الطقس البارد والجاف. اختاري غسولاً لطيفاً خالياً من الكبريتات والصابون القاسي، لتجنب فقدان الزيوت الطبيعية. واختاري غسولاً غنياً بمكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين. اغسلي وجهك بماء فاتر، حيث إن الماء الساخن يزيد من جفاف البشرة. ثم، جففي وجهك بلطف بمنشفة ناعمة بواسطة التربيت.

استخدام تونر مرطب

يساعد التونر على تهيئة البشرة، لامتصاص مستحضرات العناية بالبشرة كالكريمات والسيرومات التي تُستخدم لاحقاً، ما يضمن ترطيباً فعالاً. ويُعيد أيضاً توازن درجة الحموضة (pH) للبشرة. بعد تنظيف الوجه بلطف، ضعي القليل من التونر على قطعة قطنية وامسحي بها الوجه برفق، أو استخدمي يديك لتطبيقه بلطف، واحرصي على وضع المرطب فوراً بعده للحفاظ على رطوبة البشرة. اختاري تونر يحتوي على مكونات مهدئة ومرطبة مثل ماء الورد أو الألوفيرا. وتجنبي التونر القابض للبشرة إذا كنتِ تعانين من جفاف أو حساسية.

ترطيب البشرة

ترطيب البشرة من العمق، يعتبر خطوةً ضروريةً ومهمةً للبشرة الجافة في فصل الشتا، حيث يُساعد على مدها بالرطوبة اللازمة، ما يمنع جفافها. ولتحقيق النتيجة المرجوة، استخدمي مرطباً يحتوي على مكونات مثل زبدة الشيا، أو السيراميد، أو الزيوت الطبيعية كزيت اللوز أو الأرغان. طبقيه على بشرتك ودليكها بلطف بواسطة التربيت، لتعزيز الامتصاص.

العناية الليلية المركزة

يساعد السيروم على ترطيب البشرة وتحسين صحتها وإشراقها، نظراً لغناه بالفيتامينات والمغذيات مثل فيتامين "ج" E، و"سي" C، مما يُعزز مرونة البشرة ويُقلل من جفافها. كما يعمل كحاجز وقائي ضد تأثيرات الهواء البارد، الذي بدوره يزيد من تفاقم الجفاف في الشتاء. اختاري السيروم المخصص للبشرة الجافة، يحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، والسيراميد، والببتيدات. طبقي بضع قطرات من السيروم على وجهك ودلكيه بلطف حتى تمتصه البشرة بالكامل.

أقنعة النوم التجميلية

تُشكل الأقنعة الليلية، والتي تُعرف بأقنعة الوجه بين عشية وضحاها Sleeping Mask، ضمانةً للاستيقاظ ببشرة مشرقة في صباح اليوم التالي.. وتعدّ خياراً رائعاً لتوصيل العناصر الغذائية المرطبة والمرممة لبشرتك أثناء نومك، نظراً لاحتوائها على مكونات نشطة تخترق البشرة بعمق تعمل كحاجز وقائي، ما يعني أنها تمنع الأوساخ والغبار من انسداد المسام، ما يساعد على ترطيب البشرة وجعلها تبدو أكثر إشراقاً. هذه العناية المركزة طوال الليل مهمة للغاية وهي تلعب دوراً مهماً في عملية تجديد خلايا البشرة. وإن كانت الأخيرة تتمّ بشكل طبيعي، فالبشرة تحتاج إلى الدعم بخطوات ضروريّة، خاصةً أنها تحقّق أعلى مستوى لإنتاج الكولاجين أثناء النوم. لذلك، لا تغضي النظر عن أهمية تطبيق الأقنعة عند المساء، لتستيقظي عند الصباح ببشرة مشرقة.

العناية بالشفاه واليدين

البرودة والجفاف المصاحبان لفصل الشتاء، يؤثران بشكل كبير على نعومة ورطوبة الشفاه، واليدين، والكعبين، وحتى بشرة الجسم. لذا، لا تُهملي العناية بهذه المناطق وترطيبها بمرطب خاص، يحتوي على على شمع العسل أو الفازلين للحفاظ على نعومتها.

حماية البشرة من الرياح

غطي وجهك. ولا تنسي تطبيق واقي الشمس عند خروجك من المنزل بما في ذلك مرطب الشفاه. هذه الخطوة ضرورية لحماية بشرتك من أضرار التغيرات المناخية والأجواء الباردة وأشعة الشمس ما فوق البنفسجية. حتى في فصل الشتاء، يجب عليك استخدام واقٍ من الشمس مع عامل حماية من الشمس يبلغ 15 أو أكثر إذا كنت تخططين للبقاء في الهواء الطلق لفترات طويلة. يمكن أن يؤدي التعرض المفرط لأشعة الشمس إلى الشيخوخة المبكرة للجلد وسرطان الجلد.

ترطيب الجسم من الداخل

شرب الكثير من الماء أمر لا بد منه على مدار العام لترطيب البشرة، وتحسين مرونة الجلد، ما يعزز من توهجها. لذا، احرصي على شرب كميات وافرة من المياه في الشتاء.

إيقاف التدفئة المركزية في الليل

لتفادي جفاف البشرة في الشتاء والحد من الإصابة بمشكلات جلدية، مثل الحكة والحساسية، يُفيد إطفاء أجهزة التدفئة المركزية قبل الذهاب إلى الفراش.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.