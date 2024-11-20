الامارات | أبرز علامات نقص العناصر الغذائية بالجسم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعكس الصحة العامة للجسم مدى نقص العناصر الغذائية به، لذا يوصي الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والبروتينات والمعادن اللازمة لبناء العضلات، ووقاية الجسم من التعرّض للأمراض التي يسببها نقص التغذية حيث يمكن تعويضها باتباع نظام غذائي صحي.

وذكرت صحيفة “Telegraph” البريطانية، مجموعة من أبرز العلامات الدالة على نقص تلك العناصر التي يحتاجها الجسم، والتي شملت الإصابة المتكررة بتقرحات الفم الناتجة عن نقص الحديد والزنك وفيتامين B6 وفيتامين B2.

وتضمّنت تلك العلامات أيضاً؛ الإصابة بجفاف وتقشّر الجلد وفروة الرأس، والتي يسببها نقص فيتامين A وفيتامين C وفيتامين B2 وفيتامين B6، إلى جانب عناصر غذائية مهمة مثل الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة بالأسماك وزيوت البذور.

وشملت كذلك علامة هشاشة الشعر بالرموش والحواجب وهشاشة الأظافر الدالة على نقص فيتامين B المركب المعروف بالبيوتين، والذي يساعد على استقلاب الأحماض الأمينية، فضلاً عن نقص الحديد الناتج عن اضطرابات الغدة الدرقية والحمل.

كما يعد التعب والإرهاق غير المبرر وآلام العضلات أحد أبرز علامات نقص الحديد والفيتامينات والأحماض الدهنية، والتي يمكن تعويضها بتناول اللحوم الحمراء والبيض والفاصوليا ومنتجات الألبان، إلى جانب نزيف اللثة المتكرر كعلامة دالة على ضعف الكولاجين بسبب نقص فيتامين C وفيتامين K.