الامارات | طوابع إماراتية تحمل رموز التعايش في «كنوز الحكماء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض «كنوز الحكماء»، الذي نظمته مؤسسة ماغوس، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، على هامش ملتقى التسامح والتعايش السلمي، الذي أقيم بمدينة ملقا في إقليم الأندلس، إقبالاً واسعاً من السياسيين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين واليونسكو والأمم المتحدة.

وتضمن المعرض أجنحة عدة عكست اللوحات المعروضة فيها تنوع الأساليب الفنية، بدءاً من التقليدية وصولاً إلى المعاصرة، كما تم توزيع كتيبات عن وثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الإسبانية، واستعراض طوابع تاريخية لدولة الإمارات تحمل رموز التسامح والتعايش السلمي، ما أتاح للزوار فرصة استكشاف العمق الثقافي والتاريخي لقيم التسامح والتعايش السلمي.