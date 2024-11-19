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الامارات | طوابع إماراتية تحمل رموز التعايش في «كنوز الحكماء»

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ملقا - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد معرض «كنوز الحكماء»، الذي نظمته مؤسسة ماغوس، بالتعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، على هامش ملتقى التسامح والتعايش السلمي، الذي أقيم بمدينة ملقا في إقليم الأندلس، إقبالاً واسعاً من السياسيين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين واليونسكو والأمم المتحدة.

وتضمن المعرض أجنحة عدة عكست اللوحات المعروضة فيها تنوع الأساليب الفنية، بدءاً من التقليدية وصولاً إلى المعاصرة، كما تم توزيع كتيبات عن وثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الإسبانية، واستعراض طوابع تاريخية لدولة الإمارات تحمل رموز التسامح والتعايش السلمي، ما أتاح للزوار فرصة استكشاف العمق الثقافي والتاريخي لقيم التسامح والتعايش السلمي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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