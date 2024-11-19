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الامارات | سلطان القاسمي يوجّه بتخصيص موقع جديد لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

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الشارقة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص موقع على طريق الإمارات مقابل مسجد الشارقة، لاستضافة معرض الشارقة الدولي للكتاب.

يُعدّ «معرض الشارقة الدولي للكتاب» حدثاً ثقافياً عالمياً بمختلف فعالياته ومحتوياته، حافظ في نسخته الأخيرة، التي انتهت فعالياتها أول من أمس، على المركز الأول على مستوى العالم، في بيع وشراء حقوق النشر، وذلك للعام الرابع على التوالي، وشهد إقبالاً كبيراً من مختلف الأدباء والكتّاب والمثقفين، ومختلف شرائح المجتمع والأعمار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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