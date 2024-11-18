الامارات | وفاة "ملك جمال الأردن" جمال العلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 نوفمبر 2024

توفي اليوم الشاب أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة.

فيما نعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل، الشاب بكلمات حزينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن صراعه مع المرض كان ملهمًا للكثيرين.

وكانت والدته أكدت خلال الأيام الأخيرة، أن حالته الصحية تدهورت، وأنه توقف عن تلقي العلاج الكيميائي، مكتفيًا بالمسكنات.

وفي أيامه الأخيرة، تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل، مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه.