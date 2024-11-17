الامارات | قمر خلف «السحب»

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شكرا لقرائتكم خبر عن قمر خلف «السحب» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مشهد ساحر يبدو القمر وهو يختفي تدريجياً خلف استراحة السحب في مدينة خورفكان، وهي من الصور التي عادة ما تترقبها عدسات المصوّرين بحرفية وتأنٍ، لتسجل لحظات قليلاً ما تستطيع التقاطها، في وقت يستمتع فيه الساهرون على الشرفات أو حتى على شاطئ البحر في هذه الساعات الهادئة.
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