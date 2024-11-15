الامارات | احتفاء بتوقيع «ربطة شعر» سراب غانم في «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدعوة من دائرة الثقافة في الشارقة، وبحضور الشاعر والكاتب الإماراتي، محمد سعيد الظنحاني، ونخبة من الأدباء والمثقفين، أطلقت الكاتبة، سراب غانم، مجموعتها القصصية الحائزة جائزة الشارقة للإبداع العربي «ربطة شعر»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب لعام 2024. شهد حفل التوقيع حضوراً مميزاً من عشاق الأدب ومحبي الكلمة، ما أضفى على الحفل طابعاً فريداً من التواصل الثقافي الرفيع.

وعن مجموعتها القصصية الحائزة جائزة الشارقة للإبداع العربي، صرحت الكاتبة سراب غانم بقولها: «إن الأدب هو المرآة التي تعكس ذواتنا، وكل قصة تحمل بين طياتها جزءاً يلامس أرواحنا وخلاصة تجاربنا الإنسانية، (ربطة شعر) ليست مجرد مجموعة قصصية، إنها رحلة في عالم المشاعر، والتأملات التي ترافقنا بصمت، أتمنى أن تجد هذه الكلمات صدى في قلوب القراء، وتبقى جزءاً من ذاكرتهم الأدبية، لأن الأدب هو العناق الخفي بين الكاتب والقارئ».

يذكر أن المعرض يتألق سنوياً بأكثر من 400 فعالية ثقافية متنوعة، تشمل ورش العمل الإبداعية، والأمسيات الشعرية، وحفلات توقيع الكتب، بمشاركة نخبة من أبرز الكتّاب والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، ليكون بذلك منصة رائدة للتفاعل الثقافي والتبادل المعرفي المتجدد.