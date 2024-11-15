الامارات | عدد جديد من «مجمع اللغة العربية بالشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مجلة مجمع اللغة العربية بالشارقة في عددها الـ13 الصادر أخيراً، أهمية الاعتزاز باللغة العربية الفصحى، والعناية بمكانتها، داعية المهتمين بها إلى الانطلاق من واقعها الملموس في المؤسسات التعليمية والمجتمعية، بهدف إيجاد حلول تعزز حضور الفصحى في الكتابة والمحادثة. وتناولت المجلة شهادات كبار العلماء والمستشرقين الذين أشادوا بجمال اللغة العربية، وقدرتها التعبيرية الاستثنائية، مؤكدين ثراءها البلاغي، وتنوع تراكيبها النحوية والصوتية، حيث تجمع اللغة العربية في بنيتها بين التعبير العميق والجمال الفني، بما يناسب مختلف المواقف والظروف.