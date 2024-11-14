الامارات | بسبب طلاقه.. زوج محبط يقنل ويجرح 78 شخصاً ويحاول الانتحار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن رجلا مصابا بالاضطراب والإحباط بسبب طلاقه، صدم بسيارته عددا كبيرا من الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة في مركز للألعاب الرياضية بجنوب الصين، مما أسفر عن مقتل 35 وإصابة العشرات بجروح خطيرة، حسبما أعلنت الشرطة الصينية.

واحتجزت الشرطة الرجل البالغ من العمر 62 عاما، بعد وقت قصير من الهجوم الذي وقع في مدينة تشوهاى، بجنوب الصين الإثنين. وتم تداول مقاطع مصورة للحادث عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

وقالت امرأة، في أحد المقاطع المصورة التي شاركها المدون الإخباري والمعارض لي يينج: "قدمي مكسورة". ويظهر نفس المقطع رجل إطفاء يجري عملية إنعاش قلبي رئوي لأحد المصابين، بينما طلب من الآخرين المغادرة.

وأسفر الحادث عن مقتل 35 شخصا، وإصابة 43 خرين بجروح، بحسب الشرطة الصينية.

وأوضحت الشرطة في بيان" أن السائق البالغ 62 عامًا قاد "سيارة رباعية الدفع عبر البوابة واقتحم المركز الرياضي، وصدم الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة على الطرق الداخلية للمركز".

وعثرت الشرطة على المشتبه به في سيارته وهو يجرح نفسه بسكين و"أوقفته فورًا ونقلته إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وقالت الشرطة إنه في غيبوبة حاليًّا بعدما ألحق بنفسه جروحًا في رقبته وأجزاء أخرى من جسده، وبالتالي "لا يمكن استجوابه".

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى "بذل جهود شاملة" لمعالجة المصابين، وطالب بمعاقبة الجاني وفقًا للقانون، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).