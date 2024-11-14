الامارات | 5 أعراض صباحية قد تشير لانسداد الشرايين .. راجع الطبيب فوراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجب الإسراع في زيارة الطبيب، إذا ظهرت عليك مجموعة من الأعراض في الصباح، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بانسداد الشرايين.

ويستعرض التقرير التالي، أعراض انسداد الشرايين في الصباح، وفقًا لموقع "The HealthSi:

1- ألم الصدر

يعتبر ألم الصدر من الأعراض الشائعة لانسداد الشرايين التي قد يعاني منها البعض عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، ويرجع السبب إلى نقص تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى القلب.

2- ضيق التنفس

انسداد الشرايين يجبر القلب على العمد بجهد أكبر، لضخ الدم المؤكسج إلى أعضاء الجسم، مما يؤدي إلى المعاناة من ضيق التنفس والشعور بالتعب.

3- الإرهاق

انخفاض قدرة القلب على ضخ الدم بسبب انسداد الشرايين يؤدي إلى نقص إمداد الجسم بالأكسجين، مما يتسبب في الشعور بالإرهاق صباحًا رغم النوم لساعات كافية ليلًا.

4- برودة الأطراف

إذا لاحظت أن أطرافك باردة دائمًا عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، فهذا دليل على نقص التروية الدموية الواصلة إلى اليدين والقدمين، نتيجة لانسداد الشرايين.

5- ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يشير ارتفاع ضغط الدم في الصباح إلى الإصابة بانسداد الشرايين، لذلك من الضروري التوجه إلى الطبيب، منعًا للإضرار بصحة القلب.

ويمكن أن يؤدي تصلب الشرايين إلى مجموعة من المضاعفات في جميع أنحاء الجسم. و تصلب الشرايين هو "تراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى في جدران الشرايين وعليها. وهذا التراكم يسمى اللويحة. ويمكن أن تتسبب اللويحة في تضيق الشرايين، ما يعيق تدفق الدم. ويمكن أن تنفجر اللويحة أيضا، ما يؤدي إلى تجلط الدم. على الرغم من أن تصلب الشرايين غالبا ما يعتبر مشكلة في القلب، إلا أنه يمكن أن يؤثر على الشرايين في أي مكان في الجسم".

واعتمادا على الشرايين المصابة، ستظهر الأعراض بشكل مختلف. وعندما يضيق تصلب الشرايين في ذراعيك أو ساقيك، قد تصاب بمشاكل في الدورة الدموية تسمى مرض الشريان المحيطي. وهو ما يمكن أن يجعلك أقل حساسية للحرارة والبرودة.