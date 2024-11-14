الامارات | في «نوفمبر».. رحلة سينمائية مشوقة للجميع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من سعيها المتواصل لإثراء المحتوى الذي تقدمه لنطاق واسع من المشاهدين في المنطقة، وفي خطوة رائدة تهدف إلى تكريس عنصر التنوع في شبكة البرامج والأعمال الفنية التي تطرحها، تعرض «دبي للإعلام» عبر تطبيق «أوان» الرقمي تشكيلة متنوعة من الأعمال الفنية الناجحة، التي ستتاح للجمهور من خلالها فرصة استثنائية، لمتابعة أفضل وأضخم الأعمال السينمائية العالمية، التي حظيت بإشادة النقاد على مستوى العالم، وتتضمن القائمة الجديدة لهذه الأعمال - التي يمكن متابعتها عبر «أوان» في أي وقت ومن أي مكان - الأفلام التالية:

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