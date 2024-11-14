الامارات | بدور القاسمي تطلق سلسلة كتب «أمي» لتأكيد أهمية الرضاعة الطبيعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة مجموعة كلمات، خلال فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، سلسلة كتبها الصادرة حديثاً «أمي»، التي تسلّط الضوء على أهمية الرضاعة الطبيعية خلال السنوات الأولى من الطفولة عن طريق تعزيز العلاقة العاطفية بين الرضيع وأمّه.

وتهدف سلسلة الكتب، التي جاء تصميمها بطريقة مبدعة من الصور والألوان بريشة الفنانة دانييلا ستاماتيادي، إلى التركيز على حليب الأم، وصوتها، وشعرها، في خلق جو من الطمأنينة والأمان للرضيع، ما يسهم في تشكيل شخصيته وعلاقته بنفسه والعالم.

وتضم السلسلة ثلاثة كتب، هي: «صوت أمي» و«حليب أمي» و«شعر أمي»، لتغطي كل المساحات العاطفية والصحية والحسية التي تتفاعل فيها علاقة الطفل بأمه خلال فترة الرضاعة الطبيعية، حيث قدمت الشيخة بدور القاسمي تلك الروابط بطريقة جمالية عميقة، تؤكد أهمية كل صغيرة وكبيرة في مفهومَي الأمومة والطفولة.

وشهد جناح كلمات حفلاً خاصاً وقّعت خلاله الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي سلسلة الكتب، وقدمت جلسة قرائية استقطبت عدداً كبيراً من الأهالي والأطفال على حد سواء، وتحظى سلسلة كتب «أمي» بدعم من عدد من الجهات المتخصصة، مثل: «مكتب الشارقة صديقة للطفل» و«جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية»، و«هيئة الشارقة الصحية».