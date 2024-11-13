إطلالات عصرية وجذابة للنجمات بصحية الدنيم

منذ بداية عام 2024، أبهرت العديد من النجمات الجمهور بإطلالات مميزة بصيحة الدنيم "الجينز"، والتي اعتمدت على تصميمات عصرية وجذابة، إلا ان لكل نجمة كان أسلوبها الخاص في تنسيق تلك الإطلالات وإضافة لمسة من الأناقة على حضورهن، حيث نجحن في تقديم إطلالات متنوعة لصيحة الجينز هذا العام وأصبحن مصدر إلهام للباحثات عن إطلالات عصرية وجريئة في عالم الموضة.

خلال أسبوع الموضة في باريس، تألقت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بإطلالة كاملة من الدنيم من تصميم المصممة زينة زكي، حيث ظهرت بتنورة طويلة بقصة ذيل الحورية، مزينة بشراشيب من الدنيم أضافت طابعاً حيوياً وشبابياً على الإطلالة.

وارتدت غادة عبد الرازق كورسيه بأكتاف منسدلة منحها مظهراً أنثوياً جذاباً، وأكملت إطلالتها بعقد فاخر من تصميم Messika مرصّع بأكثر من مئتي ماسة، وتبلغ قيمته نحو 45,200 جنيه إسترليني، ما يعادل أكثر من مليوني جنيه مصري، كما نسقت إطلالتها مع حقيبة يد صغيرة باللون الأزرق.

واستكملت إطلالتها بالبندانة السوداء، والتي اعتمدت معها تسريحة شعر منسدلة بخصلات مساء، أضافت لمسة جاذبية خاصة على إطلالتها.

أما الفنانة اللبنانية نجوى كرم، فخطفت الأنظار في الحلقة الأولى من الموسم السابع لبرنامج Arabs Got Talent بإطلالة معاد تدويرها، حيث ارتدت تنورة طويلة من الدنيم بتصميم مرقع يعتمد على درجات مختلفة من اللون الأزرق، مع توب من الجينز مزوداً بقفازات عصرية من الدنيم أيضاً.

أضفت هذه الإطلالة على مظهرها أناقة عصرية مناسبة لتفاصيل جسمها، وزينت إطلالتها بسلاسل ذهبية زادت من فخامة مظهرها، مع شعر طويل مموج ينسدل على كتفيها.

الإعلامية السعودية ندى باعشن، اختارت إحدى الإطلالات المناسبة للاستخدام اليومي، حيث ظهرت بسترة وبنطلون جينز بلون موحّد، حيث تميزت السترة بأزرار ذهبية أضفت لمسة من الفخامة، واختارت عقداً فضياً ضخماً ليضفي جرأة وعصرية على الإطلالة التي جمعت بين الأناقة والبساطة.

واعتمدت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص على الأسلوب العملي والأنيق، حيث ارتدت قميص دنيم باللون الأزرق الداكن مفتوحاً فوق توب أبيض، وأضاف ذلك لمسة من الراحة على إطلالتها، ونسّقته مع بنطلون جينز متوسط الارتفاع ليعطيها مظهراً متناسقاً وجذاباً.

وقع اختيار هنا الزاهد على إطلالة شبابية تكونت من الجينز باللون الفاتح خلال حضورها مباراة كرة السلة الأمريكية في أبوظبي، وارتدت إطلالة من تصميم Self-Portrait مؤلفة من توب قصير بلا أكمام وسروال واسع الأرجل مع تفاصيل فضية، والتي تعتبر من أبرز صيحات الموضة، وأضافت المجوهرات الألماسية الناعمة وحقيبة يد وردية لمسة فنية جعلت إطلالتها عصرية ومريحة.

وبإطلالة تحمل طابع أنثوي، أطلت نور الغندور في أسبوع الموضة بباريس بإطلالة أنيقة من الجينز بأسلوب الكاجوال-شيك، حيث ارتدت تنورة قصيرة ضيقة مرصعة بالحبيبات اللامعة، مع جاكيت من الدنيم الداكن، وبوت جينز أضفى لمسة من أسلوب الكاوبوي على إطلالتها، كما نسقت معها حقيبة يد من قماش الدنيم ليكون مظهرها متكاملاً، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة مع مكياج برونزي لافت.

وفضلت بسمة بوسيل تنسيق إطلالة الدنيم بصيحة البدلة النسائية، والتي جاءت بتصميم هادئ وجذاب، حيث تألفت إطلالتها من جاكيت ضيق مزود بياقة مثنية وأزرار ذهبية تزين معصميه، وأغلقته بأناقة من الأمام، بينما جاء البنطلون بتصميم واسع الأرجل مع خيوط فاتحة تحدده بطريقة مميزة.

ونسقت بسمة بوسيل الإطلالة مع حذاء أبيض مدبب وأقراط وخواتم ذهبية، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل على كتفيها.

أما مهيرة عبدالعزيز، فقد ظهرت مؤخراً بإطلالة لافتة من الدنيم الداكن، حيث ارتدت طقماً مكوناً من تنورة ميدي ضيقة مزودة بفتحة أمامية، مع قميص من الدنيم ذي أكمام قصيرة وياقة مربعة، يتميز بخط أزرار من الأمام وحزام مضفر يبرز الخصر.

وأكملت مهيرة عبد العزيز إطلالتها بحذاء أبيض مدبب وحقيبة كتف من اللون نفسه، متزينة بأقراط لؤلؤية متدلية، واعتمدت تسريحة الشعر الأملس القصير لإضفاء لمسة من الأناقة.

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