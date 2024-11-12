توقعات مولود برج "العذراء" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنيا: اسبوع ايجابي ناشط يحمل تغييرات حلوة افراح انفراجات تطور بالعمل بالسفر انتقال من مكان الى اخر اسبوع على ذوقك يعطيك الدعم والحظ فتعيش يوماً غنياً بالأحداث السعيدة والتطورات، يلمع نجمك وتقوم برحلات ومفاوضات إيجابية، ويحالفك الحظّ في معظم المجالات.

البداية مع ولادة القمر في العقرب الى جانب الشمس وعطارد كوكبك الحاكم الذي يسهل لك التنقل والتواصل مع البعيد والسفر والمفاوضات كما ان ولادة القمر الجديد في البيت الثالث تحمل سرعة على سرعة تقدم على تقدم لا يوجد سلبيات

عاطفياً: وجود الزهرة في برج القوس في مواجهة برجك يسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فتكون الاجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب فلا تتردد بتلطيف الاجواء حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم للعازب, اسبوع ضاغط يسبب لك التباسات وتحديات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً