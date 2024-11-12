توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنياً: اسبوع كتير مهم جميل ناشط يحمل ايجابيات كثيرة وحظوظ وانفراجات لا يوجد مشاكل مفروض تكون الايجابيات كثير كثيرة تحت تاثير القمر الجديد والكواكب مجتمعة في مواقع مناسبة والحدث الاهم هو انتقال المريخ من موقع معاكس من السرطان الى موقع داعم من الاسد فترتاح بعد معانات دامت شهرين من المعاكسات

عاطفياً: لا تزال الاجواء العاطفية تعمل لصالحك ما يجعلك تنظر الى الحياة بمنظار ايجابي ومنفتح تفرحك فتعيش أوقات من التسلية والرفاهية والمفاجآت التي تنعش قلبك مع الشريك والاولاد للعازب, يشير كوكب الحب من برج القوس الى مفاجأة حلوة أو غرام فجائي للبعض أو وضع عاطفي مميّز ولقاء استثنائي على الارجح خبر خطوبة او زواج