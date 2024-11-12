القاهره - الخليج 365
مهنياً: اسبوع ولا اروع اسبوع مائي بامتياز مع ولادة القمر الجديد الذي يحمل تاثيرات قوية تجعل منك الاقوى حظا بين الابراج نفسيا معنويا مهنيا دراسيا حظوظك من ذهب تحت تاثيرات عطارد والشمس في برجك في موقع مهم داعم ونشيط يعطيك القوة والسرعة والحلول والاجوبة على تساؤلاتك كما يحمل مفاجآت سارة افراح واخبار طيبة الف مبروك يا ملك الابراج
عاطفياً: يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام أثناء الاجتماعات والسهرات المناسبات تحت تاثيرات الزهرة من البيت الثاني بيت الدعم من القوس فتشرق بهالة مميزة وتفعل المستحيل من اجل ارضاء الشريك الاهل والاولاد للعازب, تكون سعيداً مع الحبيب وتقرر الارتباط المبني على أسس متينة بعيداً عن المغامرات العابرة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "العقرب" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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