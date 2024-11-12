توقعات مولود برج "الجدي" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنياً: استبشر خيرا مع تاثيرات هذا الاسبوع المهم جدا ووالمساعد جدا الذي يدعمك ويجعلك في الطليعة من الابراج القوية جدا ملم من ملوك الابراج مع وجود الشمس وعطارد في العقرب والحدث الابرز انتقال المريخ من معاكسة برجك من السرطان بعض ما امضى شهرين في ازعاجك وتاخير امورك انتقاله الى الاسد الى موقع مريح ومناسب جدا مهنيا دراسيا وماليا فقط انتبه لتاثيرات بلوتون المتقدم في الدرجات الاخيرة في برجك

عاطفياً: لا تتردد في تلطيف الاجواء ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من القوس قد يؤثر سلبا على استقرار العلاقة حاذر من فتور وفوضى وكلام مبهم لأن الظروف متناقضة وضاغطة ويترتّب عليك معرفة التنسيق جيّدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات.للعازب, لا تنفعل أمام حبيبك بل صارحه بعواطفك مشدّدًا على حسن نواياك، وحاول ان تحصّن علاقتك من التجاذبات والتوتّرات