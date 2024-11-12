توقعات مولود برج "الدلو" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنيا:ً اسبوع متعب خالي من الفعالية تحت تاثيرات الكواكب من العقرب من البيت العاشر في مربع مع برجك في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية مرحلة متعبة مزعجة تحمل مزاجية ضيقة خلق تعصيب وتوتر بالاضافة الى انتقال المريخ الى مواجهة برجك من الاسد الذي يسبب لك التشنج والتراجع في المعنويات والحظوظ فتبرز بعض العقد وينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك فلا تغرق نفسك بالهموم خفف من الاوهام ودرب نفسك على المرونة

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة ورومنسية تحت تاثيرات الزهرة من القوس فلا تفوت الفرصة ان نوعية الوقت تخدم حياتك العاطفية في هذا الاسبوع المناسب للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك للعازب تعيش اوقاتا سعيدة ومشوقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج