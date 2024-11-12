توقعات مولود برج "الحوت" من السبت 09 تشرين الثاني إلى الجمعة 15 تشرين الثاني 2024

مهنياً: اكثر برج محظوظ هو الحوت اسبوع مهم جدا اجواء مائية داعمة من الكواكب والشمس وعطارد من العقرب في البيت التاسع الذي يحمل معه مفاجآت اكثر من رائعة وشعور بالنصر الذي يرفع من المعنويات ويعزز طاقتك لمعالجة المسائل المهنية والشخصية الطارئة كما يتحدث عن إنفراجات واحتفالات فرص كبيرة نجاح وحظوظ على كافة المستويات تساعدك الطاقات والمؤهلات التي تمتلكها للوصول الى القمة

عاطفياً: قد تمر هذا الاسبوع ببعض الخيبة والتراجع من علاقة عاطفية جديدة ضللتك او اعتقدت انها الافضل لك فتصدمك الوقائع كما يشير كوكب الزهرة من القوس الى انقباض عاطفي او تراجع في الفرص العاطفية فتكون الاوضاع الشخصية معاكسة للعازب, تعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة او التطرق الى مواضيع حساسة