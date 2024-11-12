إطلالات أنيقة وعصرية تناسب شهر نوفمبر

كيف ترتدين ملابسك في شهر نوفمبر؟ هذا سؤال يثير قلقنا ولكن إليكِ بعض النصائح لخزانة ملابس أنيقة وعصرية، حيث نجد المعاطف والسترات الصوفية وعلى الرغم من أننا ما زلنا نشعر بدرجات حرارة معتدلة، إلا أن البرد قاب قوسين أو أدنى، مع شهر نوفمبر، نحتفظ بالقطع الخفيفة من خزانات الملابس لدينا والتي رافقتنا في عدة طبقات ونبدأ في ارتداء المعاطف والملابس العصرية.

إلى جانب السترات الصوفية، بجميع أشكالها ومجموعاتها، تذكر أنه في نوفمبر يمكنك الاستمرار في ارتداء الفساتين والتنانير دون أي قلق، ما عليكِ سوى استكمالها بالجوارب والأحذية.

هنا نعرض لكِ أفكاراً لتنسيق إطلالات متنوعة تناسب الطقس المتقلب.

المعطف الكلاسيكي

سواء كان طويلاً أم قصيراً مستقيماً، المعطف، بجميع إصداراته، هو الثوب الخارجي المثالي لشهر نوفمبر: فهو مثالي لحمايتنا من أول طقس بارد، لكنه ليس ثقيلاً مثل تسرات الشتاء والتي سنوفرها للأشهر القادمة.

يمكنك اختيار معطف كلاسيكي رائع مثل معطف جملي من Max Mara، أيقونة المعاطف الحقيقية أو اختيار تفاصيل غير متوقعة مثل معطف Prada مع الفرو البيئي بدرجات الألوان المختلفة.

البلوزات الهاي كول والمحبوكة

تعيد السترة هذا الموسم اكتشاف جانبها الأنثوي، سواء كانت سترة أساسية أو سترة كلاسيكية هاي كول أو كنزة بلا أكمام أو سترة صوفية أو بنمط كبير الحجم، فإنها تصبح عصرية للغاية عند إقرانها بتنورة مثيرة، مثل ذلك من بوتيغا فينيتا، من جلد أرجواني غامق ومزين بالريش أو مثل الموديل من كريستيان سيريانو.

فستان من الصوف، مريح ودافئ

يستمر اتجاه فستان الصوف المريح والأنيق، ولكن الآن أصبح الأمر أكثر إثارة وأصبحت الحافة أقصر، ويمكن ارتداؤها أيضاً مع حذاء بكعب والأحذية العالية ملونة، الآن هو الوقت المناسب لإظهار كل شيء، إذا انخفضت درجات الحرارة، يمكنك اللعب مع التراكبات كما فعلت مجموعة Michael Kors وبالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة الجانب الأنيق من هذا الثوب، ارتدوه بنسخة أحادية اللون، كما تقترح إيزابيل مارانت.

الجوارب الملونة

إذا كانت الجوارب تعتبر من قبل مصدراً وظيفياً بحتاً، فإن الجوارب اليوم، كما في الثمانينات، أصبحت لمسة مرحة من الأزياء بالألوان والتباينات، قدمت شانيل الجوارب الضيقة من خلال دمجها مع تنورة صغيرة وسترة صوف.

معاطف الترنش

يستمر هطول الأمطار، ولكن هذه المرة لن يكون معطف الخندق الأيقوني كافياً، تنخفض درجات الحرارة في شهر نوفمبر، لذا ارتدى معطفاً خفيفاً على المعاطف، يعتبر هذا الأسلوب احتفالاً باتجاه الطبقات مرة أخرى، وإن كان في نسخته كلاسيكية.

أحذية للتنانير والفساتين

حان الوقت لإخراج الأحذية الشتوية وهي مثالية لمرافقة الفساتين القصيرة والتنانير الصغيرة، اختاري الأنماط العصرية التي تصل تحت الركبة مثل Louis Vuitton أو أحذية الفخذ العالية المثيرة، ولا تنسي ارتداء الأحذية القتالية، التي يجب ارتداؤها بشكل صارم على النقيض من ذلك، مع ميني بنقش Houndstooth، كما قدمتها دار فيرساتشي، ولكن أيضاً مع الفساتين الأنيقة.

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