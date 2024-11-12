الامارات | نوع من المكسرات يعزز صحة العين ويحميها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 نوفمبر 2024

اكتشف علماء من جامعة تافتس في ماساتشوستس أن تناول نوع معين من المكسرات يوميا يمكن أن يكون مفتاحا للحفاظ على صحة العين.

ولطالما كان يُنظر إلى الجزر على أنه غذاء خارق لتعزيز البصر، لكن العلماء وجدوا الآن أن إضافة 57 غراما من الفستق يوميا إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن صحة العين بشكل كبير لأنه يرفع مستويات اللوتين.

ويحتوي الفستق على مضاد للأكسدة يسمى اللوتين والذي يمكن أن يزيد من «كثافة الصبغة الضوئية البقعية» (MPOD)، ما يساعد في تصفية الضوء من الشاشات، ويحمي شبكية العين من التدهور المرتبط بالعمر.

وقالت أخصائية علم النفس العصبي التي قادت الدراسة الدكتورة تامي سكوت «تُظهر دراستنا أن الفستق ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة، فقد يكون رائعا لعينيك. تناول كمية صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في حماية بصرك، خاصة مع تقدمك في السن».

وأظهرت نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة «Journal of Nutrition»، أن الأشخاص الذين تناولوا الفستق لمدة ستة أسابيع، شهدوا زيادة كبيرة في كثافة الصبغة الضوئية البقعية (MPOD)، ما يعزز الحماية ضد أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.

وأضافت سكوت: «الفستق عبارة عن وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية توافر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية».

ويتوفر اللوتين في أطعمة أخرى، مثل البروكلي والخضروات الورقية، لكن الدهون الطبيعية في الفستق تسمح لمضاد الأكسدة بالامتصاص في الدم بسهولة أكبر.

